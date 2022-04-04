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Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
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Новости Подмосковья
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Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье
Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье
Власти Московской области упростили процедуру получения пропуска для проезда грузовых автомобилей по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), говорится РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:09
2022-04-04T15:09
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Власти Московской области упростили процедуру получения пропуска для проезда грузовых автомобилей по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.В ведомстве напомнили, что пропуск требуется, если автомобиль перевозит строительные материалы, продукты, лекарства и другие грузы.Она добавила, что для получения пропуска необходимо зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе (РНИС).
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московская область (подмосковье), мкад
15:09 04.04.2022
 

Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Власти Московской области упростили процедуру получения пропуска для проезда грузовых автомобилей по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
В ведомстве напомнили, что пропуск требуется, если автомобиль перевозит строительные материалы, продукты, лекарства и другие грузы.
"На портале госуслуг Подмосковья появился новый сервис предпроверки грузовых автомобилей. Он позволяет избежать ошибок и сэкономить время при оформлении онлайн-пропуска на проезд по МКАД автотранспорта свыше 3,5 тонны", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Она добавила, что для получения пропуска необходимо зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе (РНИС).
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МКАД
 
 
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