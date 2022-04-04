https://ria.ru/20220404/propusk-1781700950.html

Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье

Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022

Процедуру получения пропуска для проезда по МКАД упростили в Подмосковье

Власти Московской области упростили процедуру получения пропуска для проезда грузовых автомобилей по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), говорится РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:09

2022-04-04T15:09

2022-04-04T15:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мкад

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Власти Московской области упростили процедуру получения пропуска для проезда грузовых автомобилей по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.В ведомстве напомнили, что пропуск требуется, если автомобиль перевозит строительные материалы, продукты, лекарства и другие грузы.Она добавила, что для получения пропуска необходимо зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе (РНИС).

https://realty.ria.ru/20220403/arenda-1781350536.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мкад