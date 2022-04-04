https://ria.ru/20220404/propavshie-1781635413.html
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе
"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" начали прием заявок на поиск пропавших людей в Мариуполе с помощью сайта, сообщает пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:16
2022-04-04T11:16
2022-04-04T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
молодая гвардия единой россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625407_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d95ed01e4c4230a83eef6e0283a2a736.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" начали прием заявок на поиск пропавших людей в Мариуполе с помощью сайта, сообщает пресс-служба МГЕР."Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с "Волонтерской ротой боевого братства" создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя. Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol.ru", - говорится в сообщении.Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов заявил, что данные о человеке будут проверяться волонтерами через фильтрационный лагерь или на местах в Мариуполе."Мариуполь и его жители очень пострадали от действий украинских националистов. Сейчас в поселке Володарское, селе Безыменное, в Мариуполе работают наши волонтеры, которые оказывают всевозможную помощь беженцам. В пунктах временного размещения людей мы столкнулись с тем, что многие не знают где находятся их родные и близкие", – рассказал Демидов, слова которого приводятся в сообщении.Также он добавил, что поступают многочисленные вопросы с просьбой о содействии в поиске людей в Мариуполе, поэтому в оперативном режиме создали сайт для поиска пропавших на территории города."Наши волонтеры ведут регулярную работу с людьми и очень часто они встречаются с проблемой разъединенных семей, когда близкие люди потеряли всякий контакт с родными и данный сайт - это своевременный способ решения этой острой проблемы", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности председателя Совета федеральных координаторов "Волонтёрской роты боевого братства" Станислава Кузьменко.Отмечается, что для заявки на сайте poisk-mariupol.ru необходимо указать телефон родственника для обратной связи, ФИО пропавшего, дату его рождения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию.Напоминается, что 30 марта первая группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи и также люди, обладающие опытом оказания помощи в чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781616375.html
https://ria.ru/20220404/shutrm-1781587414.html
украина
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625407_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7379a0c1963c4514042e5245b0823b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь, молодая гвардия единой россии
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших людей в Мариуполе
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" начали прием заявок на поиск пропавших людей в Мариуполе с помощью сайта, сообщает
пресс-служба МГЕР.
"Активисты "Молодой Гвардии Единой России
" совместно с "Волонтерской ротой боевого братства" создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя
. Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol.ru
", - говорится в сообщении.
Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов заявил, что данные о человеке будут проверяться волонтерами через фильтрационный лагерь или на местах в Мариуполе.
"Мариуполь и его жители очень пострадали от действий украинских националистов. Сейчас в поселке Володарское, селе Безыменное, в Мариуполе работают наши волонтеры, которые оказывают всевозможную помощь беженцам. В пунктах временного размещения людей мы столкнулись с тем, что многие не знают где находятся их родные и близкие", – рассказал Демидов, слова которого приводятся в сообщении.
Также он добавил, что поступают многочисленные вопросы с просьбой о содействии в поиске людей в Мариуполе, поэтому в оперативном режиме создали сайт для поиска пропавших на территории города.
"Наши волонтеры ведут регулярную работу с людьми и очень часто они встречаются с проблемой разъединенных семей, когда близкие люди потеряли всякий контакт с родными и данный сайт - это своевременный способ решения этой острой проблемы", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности председателя Совета федеральных координаторов "Волонтёрской роты боевого братства" Станислава Кузьменко.
Отмечается, что для заявки на сайте poisk-mariupol.ru
необходимо указать телефон родственника для обратной связи, ФИО пропавшего, дату его рождения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию.
Напоминается, что 30 марта первая группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса
. Среди добровольцев медики, психологи и также люди, обладающие опытом оказания помощи в чрезвычайной ситуации.