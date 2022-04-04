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МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
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https://ria.ru/20220404/propavshie-1781635413.html
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе
"Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" начали прием заявок на поиск пропавших людей в Мариуполе с помощью сайта, сообщает пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:16
2022-04-04T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
молодая гвардия единой россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" начали прием заявок на поиск пропавших людей в Мариуполе с помощью сайта, сообщает пресс-служба МГЕР."Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с "Волонтерской ротой боевого братства" создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя. Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol.ru", - говорится в сообщении.Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов заявил, что данные о человеке будут проверяться волонтерами через фильтрационный лагерь или на местах в Мариуполе."Мариуполь и его жители очень пострадали от действий украинских националистов. Сейчас в поселке Володарское, селе Безыменное, в Мариуполе работают наши волонтеры, которые оказывают всевозможную помощь беженцам. В пунктах временного размещения людей мы столкнулись с тем, что многие не знают где находятся их родные и близкие", – рассказал Демидов, слова которого приводятся в сообщении.Также он добавил, что поступают многочисленные вопросы с просьбой о содействии в поиске людей в Мариуполе, поэтому в оперативном режиме создали сайт для поиска пропавших на территории города."Наши волонтеры ведут регулярную работу с людьми и очень часто они встречаются с проблемой разъединенных семей, когда близкие люди потеряли всякий контакт с родными и данный сайт - это своевременный способ решения этой острой проблемы", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности председателя Совета федеральных координаторов "Волонтёрской роты боевого братства" Станислава Кузьменко.Отмечается, что для заявки на сайте poisk-mariupol.ru необходимо указать телефон родственника для обратной связи, ФИО пропавшего, дату его рождения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию.Напоминается, что 30 марта первая группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи и также люди, обладающие опытом оказания помощи в чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781616375.html
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в мире, украина, мариуполь, молодая гвардия единой россии
11:16 04.04.2022
 
МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших в Мариуполе

МГЕР и "Волонтерская рота" собирают заявки на поиск пропавших людей в Мариуполе

© РИА Новости / Илья ПиталевПересечение проспекта Металлургов и проспекта Мира в Мариуполе
Пересечение проспекта Металлургов и проспекта Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Пересечение проспекта Металлургов и проспекта Мира в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" начали прием заявок на поиск пропавших людей в Мариуполе с помощью сайта, сообщает пресс-служба МГЕР.
"Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с "Волонтерской ротой боевого братства" создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя. Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol.ru", - говорится в сообщении.
Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов заявил, что данные о человеке будут проверяться волонтерами через фильтрационный лагерь или на местах в Мариуполе.
"Мариуполь и его жители очень пострадали от действий украинских националистов. Сейчас в поселке Володарское, селе Безыменное, в Мариуполе работают наши волонтеры, которые оказывают всевозможную помощь беженцам. В пунктах временного размещения людей мы столкнулись с тем, что многие не знают где находятся их родные и близкие", – рассказал Демидов, слова которого приводятся в сообщении.
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Также он добавил, что поступают многочисленные вопросы с просьбой о содействии в поиске людей в Мариуполе, поэтому в оперативном режиме создали сайт для поиска пропавших на территории города.
"Наши волонтеры ведут регулярную работу с людьми и очень часто они встречаются с проблемой разъединенных семей, когда близкие люди потеряли всякий контакт с родными и данный сайт - это своевременный способ решения этой острой проблемы", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности председателя Совета федеральных координаторов "Волонтёрской роты боевого братства" Станислава Кузьменко.
Отмечается, что для заявки на сайте poisk-mariupol.ru необходимо указать телефон родственника для обратной связи, ФИО пропавшего, дату его рождения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию.
Напоминается, что 30 марта первая группа волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи и также люди, обладающие опытом оказания помощи в чрезвычайной ситуации.
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