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Промсвязьбанк начал работу в Крыму - РИА Новости, 04.04.2022
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Промсвязьбанк начал работу в Крыму
Промсвязьбанк начал работу в Крыму - РИА Новости, 04.04.2022
Промсвязьбанк начал работу в Крыму
Промсвязьбанк (ПСБ) начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу; оформить и получить потребительский кредит РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:28
2022-04-04T14:42
экономика
республика крым
россия
украина
банки
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу; оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба кредитной организации."ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу - открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга", - говорится в сообщении.Подать заявку на кредит могут граждане РФ, работающие в Крыму и Севастополе или имеющие постоянную или временную регистрацию на территории этого региона. "Подать заявку на кредит в ПСБ можно любым удобным способом: через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Предварительное решение по кредиту клиент получает в течение двух минут. Также оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае", - указали в банке.Также ПСБ предлагает решения и инструменты для поддержки деятельности предпринимателей в республике, в том числе дистанционные: регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание и услуги эквайринга, различные программы кредитования, включая льготные. Банк также готов оказывать поддержку участникам госзакупок и предлагать решения для управления дебиторской задолженностью."ПСБ уже открыл предпринимателям Крыма первые расчетные счета в Керчи, Симферополе и Севастополе. Это малый и средний бизнес, занятый в таких сферах деятельности, как бухгалтерские и юридические услуги, пекарни, кафе и рестораны, а также фотосъемка. В части эквайринговых услуг ПСБ создал все условия для оперативного подключения сервисов приема платежей, необходимых малому и среднему бизнесу, а также обеспечил возможность технического сопровождения терминалов оплаты на территории полуострова", - говорится в сообщении.
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экономика, республика крым, россия, украина, банки, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, симферополь, керчь, севастополь
14:28 04.04.2022 (обновлено: 14:42 04.04.2022)
 
Промсвязьбанк начал работу в Крыму

Промсвязьбанк начал работу в Крыму, где предоставляет услуги розничным клиентам и бизнесу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу; оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу - открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга", - говорится в сообщении.
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Подать заявку на кредит могут граждане РФ, работающие в Крыму и Севастополе или имеющие постоянную или временную регистрацию на территории этого региона. "Подать заявку на кредит в ПСБ можно любым удобным способом: через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Предварительное решение по кредиту клиент получает в течение двух минут. Также оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае", - указали в банке.
Также ПСБ предлагает решения и инструменты для поддержки деятельности предпринимателей в республике, в том числе дистанционные: регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание и услуги эквайринга, различные программы кредитования, включая льготные. Банк также готов оказывать поддержку участникам госзакупок и предлагать решения для управления дебиторской задолженностью.
"ПСБ уже открыл предпринимателям Крыма первые расчетные счета в Керчи, Симферополе и Севастополе. Это малый и средний бизнес, занятый в таких сферах деятельности, как бухгалтерские и юридические услуги, пекарни, кафе и рестораны, а также фотосъемка. В части эквайринговых услуг ПСБ создал все условия для оперативного подключения сервисов приема платежей, необходимых малому и среднему бизнесу, а также обеспечил возможность технического сопровождения терминалов оплаты на территории полуострова", - говорится в сообщении.
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