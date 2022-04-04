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Нижегородский производитель средств гигиены нарастил объем производства - РИА Новости, 04.04.2022
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Нижегородский производитель средств гигиены нарастил объем производства
Нижегородский производитель средств гигиены нарастил объем производства - РИА Новости, 04.04.2022
Нижегородский производитель средств гигиены нарастил объем производства
Компания-производитель гигиенической продукции из Нижнего Новгорода "Хайджин текнолоджиз" за месяц в три раза увеличила объем выпуска и реализации продукции,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:58
2022-04-04T16:58
экономика
россия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Компания-производитель гигиенической продукции из Нижнего Новгорода "Хайджин текнолоджиз" за месяц в три раза увеличила объем выпуска и реализации продукции, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Предприятие планирует максимально перейти на отечественное сырье при наличии такой возможности. На сегодняшний день в перечне продукции, для которой ведется поиск новых поставщиков, более 4 тысяч позиций."У "Хайджин текнолоджиз" два завода в России, один из них расположен в Нижнем Новгороде. Компания выпускает гигиеническую продукцию для детей и взрослых: товары женской гигиены, подгузники, абсорбирующее белье. В сложившейся ситуации мы не планируем останавливать производство и даже, наоборот, увеличили объем реализуемой и выпускаемой продукции в три раза – производство работает 24 часа, семь дней в неделю. Сказался и повышенный спрос, и временный ажиотаж", - цитируются в сообщении слова коммерческого директора ООО "Хайджин текнолоджиз" Натальи Зайцевой.Она рассказала, что компании пришлось изменить логистические маршруты для сырья, которое закупается за границей. "В то же время все, что максимально возможно, предприятие заказывает у производителей из России. Мы – сторонники такого подхода и по возможности будем переходить на отечественное сырье", - рассказала Зайцева.
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экономика, россия, нижний новгород
16:58 04.04.2022
 
Нижегородский производитель средств гигиены нарастил объем производства

Нижегородский производитель средств гигиены в три раза нарастил объем производства

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖенщина выбирает детские подгузники в гипермаркете "Глобус" в Москве
Женщина выбирает детские подгузники в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Женщина выбирает детские подгузники в гипермаркете "Глобус" в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Компания-производитель гигиенической продукции из Нижнего Новгорода "Хайджин текнолоджиз" за месяц в три раза увеличила объем выпуска и реализации продукции, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Предприятие планирует максимально перейти на отечественное сырье при наличии такой возможности. На сегодняшний день в перечне продукции, для которой ведется поиск новых поставщиков, более 4 тысяч позиций.
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 17:11В России
Johnson & Johnson прекратит поставки в Россию средств личной гигиены
"У "Хайджин текнолоджиз" два завода в России, один из них расположен в Нижнем Новгороде. Компания выпускает гигиеническую продукцию для детей и взрослых: товары женской гигиены, подгузники, абсорбирующее белье. В сложившейся ситуации мы не планируем останавливать производство и даже, наоборот, увеличили объем реализуемой и выпускаемой продукции в три раза – производство работает 24 часа, семь дней в неделю. Сказался и повышенный спрос, и временный ажиотаж", - цитируются в сообщении слова коммерческого директора ООО "Хайджин текнолоджиз" Натальи Зайцевой.
Она рассказала, что компании пришлось изменить логистические маршруты для сырья, которое закупается за границей. "В то же время все, что максимально возможно, предприятие заказывает у производителей из России. Мы – сторонники такого подхода и по возможности будем переходить на отечественное сырье", - рассказала Зайцева.
Склад - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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