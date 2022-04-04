02:20 04.04.2022 (обновлено: 11:25 04.04.2022)
Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций
Bloomberg: Россия может получить 321 миллиард долларов от продажи нефти и газа в 2022 году
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать почти 321 миллиард долларов, пишет Bloomberg.
Агентство называет прогнозируемые показатели торгового и платежного баланса блестящими.
"Несмотря на <…> удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов", — говорится в материале.
Как следует из отчета группы IIF, санкции не смогли остановить приток в Россию твердой валюты.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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