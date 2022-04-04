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Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций

Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций - РИА Новости, 04.04.2022

Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций

Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать почти 321 миллиард долларов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T02:20

2022-04-04T02:20

2022-04-04T11:25

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украина

цены на нефть

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать почти 321 миллиард долларов, пишет Bloomberg.Агентство называет прогнозируемые показатели торгового и платежного баланса блестящими.Как следует из отчета группы IIF, санкции не смогли остановить приток в Россию твердой валюты. Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, экономика, россия, украина, цены на нефть