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Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций - РИА Новости, 04.04.2022
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Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций
Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций - РИА Новости, 04.04.2022
Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций
Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать почти 321 миллиард долларов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T02:20
2022-04-04T11:25
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россия
украина
цены на нефть
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать почти 321 миллиард долларов, пишет Bloomberg.Агентство называет прогнозируемые показатели торгового и платежного баланса блестящими.Как следует из отчета группы IIF, санкции не смогли остановить приток в Россию твердой валюты. Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, экономика, россия, украина, цены на нефть
02:20 04.04.2022 (обновлено: 11:25 04.04.2022)
 
Bloomberg предрек России рекордную прибыль в условиях санкций

Bloomberg: Россия может получить 321 миллиард долларов от продажи нефти и газа в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать почти 321 миллиард долларов, пишет Bloomberg.
Агентство называет прогнозируемые показатели торгового и платежного баланса блестящими.

"Несмотря на <…> удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов", — говорится в материале.

Как следует из отчета группы IIF, санкции не смогли остановить приток в Россию твердой валюты.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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