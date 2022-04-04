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Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду - РИА Новости, 04.04.2022
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Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду
Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду - РИА Новости, 04.04.2022
Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду
По-настоящему весеннее тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:10
2022-04-04T12:52
общество
москва
погода
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. По-настоящему весеннее тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в первую половину недели погоду будет определять тыловая часть циклона, поэтому она будет умеренно морозной."Предстоящей ночью в Москве порядка минус двух-семи, в среду ночная температура около нуля градусов. Дневная температура будет положительная, но слабо положительная, где-то в пределах плюс двух-пяти градусов", — рассказала синоптик.Позднякова отметила, что небольшие осадки начнутся во вторник, после 18 часов, и продолжатся в среду."А по-настоящему весеннюю погоду следует ожидать седьмого числа, потому что мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона. Хотя будет облачно и время от времени будет приниматься дождь, но дневная температура в городе повысится до плюс 9-11, по области до плюс 13. Теплая погода сохранится и в пятницу, температура в городе может составлять 13-14 градусов выше нуля", — указала метеоролог.Специалист отметила, что средняя температура в пятницу превысит климатическую норму на четыре градуса, и добавила, что в сочетании с дождями это позволит быстро расправиться со снегом в столичном регионе.
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общество, москва, погода
12:10 04.04.2022 (обновлено: 12:52 04.04.2022)
 
Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду

В Москве в четверг и пятницу ожидается до 14 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. По-настоящему весеннее тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в первую половину недели погоду будет определять тыловая часть циклона, поэтому она будет умеренно морозной.
"Предстоящей ночью в Москве порядка минус двух-семи, в среду ночная температура около нуля градусов. Дневная температура будет положительная, но слабо положительная, где-то в пределах плюс двух-пяти градусов", — рассказала синоптик.
Позднякова отметила, что небольшие осадки начнутся во вторник, после 18 часов, и продолжатся в среду.
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"А по-настоящему весеннюю погоду следует ожидать седьмого числа, потому что мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона. Хотя будет облачно и время от времени будет приниматься дождь, но дневная температура в городе повысится до плюс 9-11, по области до плюс 13. Теплая погода сохранится и в пятницу, температура в городе может составлять 13-14 градусов выше нуля", — указала метеоролог.
Специалист отметила, что средняя температура в пятницу превысит климатическую норму на четыре градуса, и добавила, что в сочетании с дождями это позволит быстро расправиться со снегом в столичном регионе.
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