https://ria.ru/20220404/pogoda-1781650345.html

Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду

Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду - РИА Новости, 04.04.2022

Москвичам пообещали по-настоящему весеннюю погоду

По-настоящему весеннее тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:10

2022-04-04T12:10

2022-04-04T12:52

общество

москва

погода

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. По-настоящему весеннее тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в первую половину недели погоду будет определять тыловая часть циклона, поэтому она будет умеренно морозной."Предстоящей ночью в Москве порядка минус двух-семи, в среду ночная температура около нуля градусов. Дневная температура будет положительная, но слабо положительная, где-то в пределах плюс двух-пяти градусов", — рассказала синоптик.Позднякова отметила, что небольшие осадки начнутся во вторник, после 18 часов, и продолжатся в среду."А по-настоящему весеннюю погоду следует ожидать седьмого числа, потому что мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона. Хотя будет облачно и время от времени будет приниматься дождь, но дневная температура в городе повысится до плюс 9-11, по области до плюс 13. Теплая погода сохранится и в пятницу, температура в городе может составлять 13-14 градусов выше нуля", — указала метеоролог.Специалист отметила, что средняя температура в пятницу превысит климатическую норму на четыре градуса, и добавила, что в сочетании с дождями это позволит быстро расправиться со снегом в столичном регионе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/prostuda-1781121923.html

https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода