https://ria.ru/20220404/pogoda-1781650077.html

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.04.2022

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:10

2022-04-04T12:10

2022-04-04T12:10

московская область (подмосковье)

москва

общество

россия

погода

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 апреля.

https://ria.ru/20220404/pogoda-1781606660.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

московская область (подмосковье), москва, общество, россия, погода