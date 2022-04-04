https://ria.ru/20220404/pogoda-1781650077.html
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.04.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:10
2022-04-04T12:10
2022-04-04T12:10
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 апреля.
https://ria.ru/20220404/pogoda-1781606660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, общество, россия, погода
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы