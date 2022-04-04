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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.04.2022
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В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.04.2022
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:10
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московская область (подмосковье)
москва
общество
россия
погода
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 апреля.
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московская область (подмосковье), москва, общество, россия, погода
12:10 04.04.2022
 
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 апреля.
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
08:15
Москвичей предупредили о гребне антициклона
 
Московская область (Подмосковье)МоскваОбществоРоссияПогода
 
 
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