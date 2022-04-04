https://ria.ru/20220404/pogoda-1781606660.html

Москвичей предупредили о гребне антициклона

Москвичей предупредили о гребне антициклона - РИА Новости, 04.04.2022

Москвичей предупредили о гребне антициклона

Погоду в Москве в первый день наступившей недели будет определять антициклон, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:15

2022-04-04T08:15

2022-04-04T10:52

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Погоду в Москве в первый день наступившей недели будет определять антициклон, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена гребнем антициклона: облачно с прояснениями, без существенных осадков", — сказал он.Днем воздух прогреется до плюс двух — плюс четырех, по области будет от нуля до плюс пяти. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, от двух до семи метров в секунду.Атмосферное давление повысится и составит 741 миллиметр ртутного столба. Солнечная активность ожидается умеренной, геомагнитное поле неустойчивое.

https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, центр "фобос"