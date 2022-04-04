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Москвичей предупредили о гребне антициклона - РИА Новости, 04.04.2022
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Москвичей предупредили о гребне антициклона
Москвичей предупредили о гребне антициклона - РИА Новости, 04.04.2022
Москвичей предупредили о гребне антициклона
Погоду в Москве в первый день наступившей недели будет определять антициклон, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:15
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погода
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Погоду в Москве в первый день наступившей недели будет определять антициклон, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена гребнем антициклона: облачно с прояснениями, без существенных осадков", — сказал он.Днем воздух прогреется до плюс двух — плюс четырех, по области будет от нуля до плюс пяти. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, от двух до семи метров в секунду.Атмосферное давление повысится и составит 741 миллиметр ртутного столба. Солнечная активность ожидается умеренной, геомагнитное поле неустойчивое.
https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html
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погода, москва, центр "фобос"
08:15 04.04.2022 (обновлено: 10:52 04.04.2022)
 
Москвичей предупредили о гребне антициклона

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается до четырех градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Погоду в Москве в первый день наступившей недели будет определять антициклон, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погода будет обусловлена гребнем антициклона: облачно с прояснениями, без существенных осадков", — сказал он.
Днем воздух прогреется до плюс двух — плюс четырех, по области будет от нуля до плюс пяти. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, от двух до семи метров в секунду.
Атмосферное давление повысится и составит 741 миллиметр ртутного столба. Солнечная активность ожидается умеренной, геомагнитное поле неустойчивое.
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ПогодаМоскваЦентр "Фобос"
 
 
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