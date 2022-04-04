https://ria.ru/20220404/pogibshie-1781629387.html

В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека

В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека - РИА Новости, 04.04.2022

В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли, девять пострадали при падении рейсового автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Московской области, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:52

2022-04-04T10:52

2022-04-04T13:33

происшествия

московская область (подмосковье)

авто

волоколамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781667969_0:30:920:548_1920x0_80_0_0_d6017231b66fc63a8a8d6aa0bd79ee96.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Два человека погибли, девять пострадали при падении рейсового автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее региональный главк МЧС сообщил о двух погибших в результате ДТП, в автобусе находились 20 человек."По уточненной информации, при падении автобуса с эстакады пострадали девять человек, еще двое погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших доставляют в Волоколамскую центральную районную больницу."Установлено, что водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Волоколамск, не справился с управлением", - добавил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлечен 41 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20220403/dtp-1781543911.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры упавшего с эстакады автобуса в Подмосковье СК показал изнутри упавший с эстакады автобус в Подмосковье. Возбуждено дело об оказании услуг, повлекших смерть двух человек. 2022-04-04T10:52 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), авто, волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)