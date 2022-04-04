https://ria.ru/20220404/pogibshie-1781629387.html
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека - РИА Новости, 04.04.2022
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека
Два человека погибли, девять пострадали при падении рейсового автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Московской области, рассказал РИА... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:52
2022-04-04T10:52
2022-04-04T13:33
происшествия
московская область (подмосковье)
авто
волоколамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Два человека погибли, девять пострадали при падении рейсового автобуса с эстакады на федеральной автодороге М-9 "Балтия" в Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее региональный главк МЧС сообщил о двух погибших в результате ДТП, в автобусе находились 20 человек."По уточненной информации, при падении автобуса с эстакады пострадали девять человек, еще двое погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших доставляют в Волоколамскую центральную районную больницу."Установлено, что водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Волоколамск, не справился с управлением", - добавил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлечен 41 человек и 15 единиц техники.
https://ria.ru/20220403/dtp-1781543911.html
московская область (подмосковье)
волоколамск
РИА Новости
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Кадры упавшего с эстакады автобуса в Подмосковье
СК показал изнутри упавший с эстакады автобус в Подмосковье. Возбуждено дело об оказании услуг, повлекших смерть двух человек.
2022-04-04T10:52
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), авто, волоколамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:52 04.04.2022 (обновлено: 13:33 04.04.2022)
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли два человека, еще девять пострадали