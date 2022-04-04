09:19 04.04.2022 (обновлено: 09:29 04.04.2022)
В ДНР за сутки ранен 21 мирный житель
Басурин: в ДНР за сутки ранен 21 мирный житель из-за обстрелов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За сутки в ДНР ранен 21 мирный житель, включая одного ребенка, но "Градами" территория республики впервые не обстреливалась, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Самое хорошее..., что впервые за это долгое время "Градами" не обстреливалась территория... Сутки прошли также с обстрелами артиллерии... У нас 21 человек из гражданских получили ранения, один из них ребенок. В основном это те люди, которые пытаются уходить из Мариуполя", - сказал он в эфире "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.