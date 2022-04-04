https://ria.ru/20220404/podderzhka-1781713419.html
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса - РИА Новости, 04.04.2022
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью сейчас поддержку людей и сохранение спроса, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:44
2022-04-04T15:44
2022-04-04T15:44
экономика
россия
единая россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью сейчас поддержку людей и сохранение спроса, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям."Главная цель сейчас - поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес смог быстрее адаптироваться к новым условиям", - сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".Мишустин напомнил, что правительством был принят ряд решений, в частности упрощение разрешительных и лицензионных процедур, упрощение процедур для строительной отрасли, сохранение ипотечных программ, увеличение лимитов по программе льготной ипотеки на новостройки и другие.Кроме того, кабмин поддерживает инициативу Банка России по увеличению лимита одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, добавил он.
https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781706226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, единая россия
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса
Премьер Мишустин назвал главной целью поддержку людей и сохранение спроса