https://ria.ru/20220404/podderzhka-1781713419.html

Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса

Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса - РИА Новости, 04.04.2022

Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью сейчас поддержку людей и сохранение спроса, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:44

2022-04-04T15:44

2022-04-04T15:44

экономика

россия

единая россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью сейчас поддержку людей и сохранение спроса, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям."Главная цель сейчас - поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес смог быстрее адаптироваться к новым условиям", - сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".Мишустин напомнил, что правительством был принят ряд решений, в частности упрощение разрешительных и лицензионных процедур, упрощение процедур для строительной отрасли, сохранение ипотечных программ, увеличение лимитов по программе льготной ипотеки на новостройки и другие.Кроме того, кабмин поддерживает инициативу Банка России по увеличению лимита одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, добавил он.

https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781706226.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, единая россия