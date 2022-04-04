Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/podderzhka-1781713419.html
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса - РИА Новости, 04.04.2022
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью сейчас поддержку людей и сохранение спроса, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:44
2022-04-04T15:44
экономика
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104893_0:4:3089:1742_1920x0_80_0_0_60d5c8bddb9ef9c2c72aacee9ca92bcd.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью сейчас поддержку людей и сохранение спроса, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям."Главная цель сейчас - поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес смог быстрее адаптироваться к новым условиям", - сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".Мишустин напомнил, что правительством был принят ряд решений, в частности упрощение разрешительных и лицензионных процедур, упрощение процедур для строительной отрасли, сохранение ипотечных программ, увеличение лимитов по программе льготной ипотеки на новостройки и другие.Кроме того, кабмин поддерживает инициативу Банка России по увеличению лимита одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, добавил он.
https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781706226.html
https://realty.ria.ru/20220401/kredity-1781233628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104893_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_9d408abb6a17a51ff5f0f614a546e678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, единая россия
15:44 04.04.2022
 
Мишустин заявил о важности поддержки людей и сохранения спроса

Премьер Мишустин назвал главной целью поддержку людей и сохранение спроса

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью сейчас поддержку людей и сохранение спроса, чтобы бизнес адаптировался к новым условиям.
"Главная цель сейчас - поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес смог быстрее адаптироваться к новым условиям", - сказал он на встрече с фракцией "Единая Россия".
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
15:30
Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств
Мишустин напомнил, что правительством был принят ряд решений, в частности упрощение разрешительных и лицензионных процедур, упрощение процедур для строительной отрасли, сохранение ипотечных программ, увеличение лимитов по программе льготной ипотеки на новостройки и другие.
Кроме того, кабмин поддерживает инициативу Банка России по увеличению лимита одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 11:19
Мишустин подписал постановление о субсидировании кредитов застройщикам
 
ЭкономикаРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала