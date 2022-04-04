https://ria.ru/20220404/pianisty-1781642324.html
Пианисты из России допущены к участию в международном конкурсе в США
Пианисты из России допущены к участию в международном конкурсе в США - РИА Новости, 04.04.2022
Пианисты из России допущены к участию в международном конкурсе в США
Российские музыканты допущены к участию в XVI Международном конкурсе пианистов имени Ван Клиберна, который пройдет со 2 по 18 июня в американском штате Техас,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:47
2022-04-04T11:47
2022-04-04T11:47
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Российские музыканты допущены к участию в XVI Международном конкурсе пианистов имени Ван Клиберна, который пройдет со 2 по 18 июня в американском штате Техас, сообщается на сайте организаторов конкурса.К прослушиванием допущены 30 человек. Среди них шестеро россиян: Анна Генюшене, Арсений Гусев, Елизавета Ключерева, Илья Шмуклер, Виталий Стариков и Сергей Танин. В конкурсе также примут участие один пианист из Украины и двое из Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны на фоне спецоперации объявили новые санкции против России. Эта ситуация коснулась российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.
https://ria.ru/20220403/tantsovschitsy-1781577847.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, владимир путин, россия, украина, донбасс, музыка
Пианисты из России допущены к участию в международном конкурсе в США
Пианистов из России допустили к участию в международном конкурсе имени Вана Клиберна в США
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости.
Российские музыканты допущены к участию в XVI Международном конкурсе пианистов имени Ван Клиберна, который пройдет со 2 по 18 июня в американском штате Техас, сообщается
на сайте организаторов конкурса.
"Мы не делаем различий между аполитичными артистами по признаку их национальности, пола или этнической принадлежности. Мы твердо поддерживаем музыкальное сообщество по всему миру в его приверженности этим идеалам", — заявляет Жак Маркиз, президент и исполнительный директор конкурса.
К прослушиванием допущены 30 человек. Среди них шестеро россиян: Анна Генюшене, Арсений Гусев, Елизавета Ключерева, Илья Шмуклер, Виталий Стариков и Сергей Танин. В конкурсе также примут участие один пианист из Украины и двое из Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны на фоне спецоперации объявили новые санкции против России. Эта ситуация коснулась российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.