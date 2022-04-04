https://ria.ru/20220404/peregovory-1781656470.html
В Кремле не знают о сроках возобновления переговоров с Украиной
В Кремле не знают о сроках возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 04.04.2022
В Кремле не знают о сроках возобновления переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перспективы возобновления переговоров РФ и Украины на фоне сообщений об убийстве мирных... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:32
2022-04-04T12:32
2022-04-04T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перспективы возобновления переговоров РФ и Украины на фоне сообщений об убийстве мирных жителей в Буче, которые в Минобороны РФ назвали "очередной провокацией", он сообщил, что не располагает информацией о графике их продолжения."Мы это пока никак не комментируем. Я не располагаю информацией пока о графике продолжения переговоров, мне об этом неизвестно", - сказал Песков.Ранее ожидалось, что переговоры делегаций России и Украины могут возобновиться 4 апреля.Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, политика, россия, украина
12:32 04.04.2022 (обновлено: 12:40 04.04.2022)
В Кремле не знают о сроках возобновления переговоров с Украиной
Песков не располагает информацией о графике продолжения переговоров с Украиной
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перспективы возобновления переговоров РФ и Украины на фоне сообщений об убийстве мирных жителей в Буче, которые в Минобороны РФ назвали "очередной провокацией", он сообщил, что не располагает информацией о графике их продолжения.
"Мы это пока никак не комментируем. Я не располагаю информацией пока о графике продолжения переговоров, мне об этом неизвестно", - сказал Песков.
Ранее ожидалось, что переговоры делегаций России
и Украины
могут возобновиться 4 апреля.
Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области
, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.