Рейтинг@Mail.ru
В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/pereezd-1781637815.html
В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос
В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос - РИА Новости, 04.04.2022
В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос
Большинство россиян (88%) не хотят уезжать из России на ПМЖ за границу, доля желающих уехать из страны на ПМЖ сократилась на 6 процентных пункта по сравнению с... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:24
2022-04-04T11:25
общество
россия
вциом
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769151411_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_ca70dd659027ca9480309471ac4f95a4.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Большинство россиян (88%) не хотят уезжать из России на ПМЖ за границу, доля желающих уехать из страны на ПМЖ сократилась на 6 процентных пункта по сравнению с 2021 годом, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Скорее хотел бы уехать каждый десятый (10%). По сравнению с прошлым годом доля выражающих желание уехать из России на ПМЖ сократилась на 6 п.п. (в 2021 г.)", - говорится в результатах опроса. В нем уточняется, что 2% опрошенных затруднились в ответе.Также большинство россиян (87%) сказали, что в их близком окружении нет тех, кто собирается уехать за границу на постоянное место жительство.Уехать за границу на постоянное место жительства чаще хотят мужчины (14%), чем женщины (6%). Улучшение материального положение назвали целью переезда за границу более четверти опрошенных (29%), поиск легкой жизни отметили как цель переезда около четверти респондентов (24%), ради будущего детей готовы переехать 17% опрошенных, 13% соотечественников переехали бы за более высоким уровнем социальных гарантий."Самый популярный ответ среди граждан о целях отъезда за границу на ПМЖ - улучшение материального положения (29%). Четверть россиян назвали в качестве мотива переезда поиск легкой жизни (24%)", - сообщается в данных опроса.Половина россиян (45%) полагают, что те, кто уехал из России, через какое-то время вернутся на Родину. Среди условий, способствующих возвращению россиян на Родину, чаще всего отмечали улучшение экономики (15%), русофобию (12%) и ухудшение условий жизни за границей (10%).В опросе, проведенном 16 марта, приняли участие 1600 человек. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/1781200024.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/vtsiom-1780872035.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769151411_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_5a5143bf0f67451ae502c005cc2f057f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом, новости - туризм
11:24 04.04.2022 (обновлено: 11:25 04.04.2022)
 
В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос

ВЦИОМ: число желающих уехать за границу на ПМЖ уменьшилось на шесть процентов с 2021 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Большинство россиян (88%) не хотят уезжать из России на ПМЖ за границу, доля желающих уехать из страны на ПМЖ сократилась на 6 процентных пункта по сравнению с 2021 годом, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Скорее хотел бы уехать каждый десятый (10%). По сравнению с прошлым годом доля выражающих желание уехать из России на ПМЖ сократилась на 6 п.п. (в 2021 г.)", - говорится в результатах опроса. В нем уточняется, что 2% опрошенных затруднились в ответе.
Также большинство россиян (87%) сказали, что в их близком окружении нет тех, кто собирается уехать за границу на постоянное место жительство.
Уехать за границу на постоянное место жительства чаще хотят мужчины (14%), чем женщины (6%). Улучшение материального положение назвали целью переезда за границу более четверти опрошенных (29%), поиск легкой жизни отметили как цель переезда около четверти респондентов (24%), ради будущего детей готовы переехать 17% опрошенных, 13% соотечественников переехали бы за более высоким уровнем социальных гарантий.
Контрафактная одежда, трудовые мигранты и карьерные перспективы россиян
1 апреля, 07:04Лосева. Все будет ru
Контрафактная одежда, трудовые мигранты и карьерные перспективы россиян
"Самый популярный ответ среди граждан о целях отъезда за границу на ПМЖ - улучшение материального положения (29%). Четверть россиян назвали в качестве мотива переезда поиск легкой жизни (24%)", - сообщается в данных опроса.
Половина россиян (45%) полагают, что те, кто уехал из России, через какое-то время вернутся на Родину. Среди условий, способствующих возвращению россиян на Родину, чаще всего отмечали улучшение экономики (15%), русофобию (12%) и ухудшение условий жизни за границей (10%).
В опросе, проведенном 16 марта, приняли участие 1600 человек. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 14:36В России
ВЦИОМ сообщил, как относятся россияне к спецоперации на Украине
 
ОбществоРоссияВЦИОМНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала