https://ria.ru/20220404/pereezd-1781637815.html

В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос

В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос - РИА Новости, 04.04.2022

В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ, показал опрос

Большинство россиян (88%) не хотят уезжать из России на ПМЖ за границу, доля желающих уехать из страны на ПМЖ сократилась на 6 процентных пункта по сравнению с... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:24

2022-04-04T11:24

2022-04-04T11:25

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Большинство россиян (88%) не хотят уезжать из России на ПМЖ за границу, доля желающих уехать из страны на ПМЖ сократилась на 6 процентных пункта по сравнению с 2021 годом, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Скорее хотел бы уехать каждый десятый (10%). По сравнению с прошлым годом доля выражающих желание уехать из России на ПМЖ сократилась на 6 п.п. (в 2021 г.)", - говорится в результатах опроса. В нем уточняется, что 2% опрошенных затруднились в ответе.Также большинство россиян (87%) сказали, что в их близком окружении нет тех, кто собирается уехать за границу на постоянное место жительство.Уехать за границу на постоянное место жительства чаще хотят мужчины (14%), чем женщины (6%). Улучшение материального положение назвали целью переезда за границу более четверти опрошенных (29%), поиск легкой жизни отметили как цель переезда около четверти респондентов (24%), ради будущего детей готовы переехать 17% опрошенных, 13% соотечественников переехали бы за более высоким уровнем социальных гарантий."Самый популярный ответ среди граждан о целях отъезда за границу на ПМЖ - улучшение материального положения (29%). Четверть россиян назвали в качестве мотива переезда поиск легкой жизни (24%)", - сообщается в данных опроса.Половина россиян (45%) полагают, что те, кто уехал из России, через какое-то время вернутся на Родину. Среди условий, способствующих возвращению россиян на Родину, чаще всего отмечали улучшение экономики (15%), русофобию (12%) и ухудшение условий жизни за границей (10%).В опросе, проведенном 16 марта, приняли участие 1600 человек. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/1781200024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/vtsiom-1780872035.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом, новости - туризм