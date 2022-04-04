https://ria.ru/20220404/pavodok-1781604868.html
Дороги и мосты в Приамурье готовят к прохождению весеннего паводка
Дороги и мосты в Приамурье готовят к прохождению весеннего паводка - РИА Новости, 04.04.2022
Дороги и мосты в Приамурье готовят к прохождению весеннего паводка
Дороги и мосты в Амурской области готовят к прохождению весеннего паводка, Минтранс региона разработал схемы для объезда участков, которые могут попасть под... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T07:54
2022-04-04T07:54
2022-04-04T07:59
амурская область
василий орлов (губернатор)
благовещенск
россия
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Дороги и мосты в Амурской области готовят к прохождению весеннего паводка, Минтранс региона разработал схемы для объезда участков, которые могут попасть под подтопление, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Подрядные организации, которые содержат автомобильные дороги, приступили к профилактическим противопаводковым мероприятиям, дорожники очищают русла рек и водопропускные сооружения от снега, льда и посторонних предметов.Как уточняют власти со ссылкой на министра транспорта региона Александра Зеленина, дорожно-паводковая обстановка в области на сегодня стабильна."На особом контроле дороги в Ивановском, Завитинском, Бурейском, Константиновском, Михайловском, Ромненском и Октябрьском районах вблизи водохранилищ и дамб, а также по опыту прошлого года на мониторинге дороги Зейского и Архаринского района", — рассказал Зеленин.
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василий орлов (губернатор), благовещенск, россия, общество
07:54 04.04.2022 (обновлено: 07:59 04.04.2022)
Дороги и мосты в Приамурье готовят к прохождению весеннего паводка
Глава Приамурья Орлов: дороги и мосты в региона готовят к прохождению весеннего паводка
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Дороги и мосты в Амурской области готовят к прохождению весеннего паводка, Минтранс региона разработал схемы для объезда участков, которые могут попасть под подтопление, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Подрядные организации, которые содержат автомобильные дороги, приступили к профилактическим противопаводковым мероприятиям, дорожники очищают русла рек и водопропускные сооружения от снега, льда и посторонних предметов.
"Для участков трасс, попадающих в зону подтопления, специалисты минтранса разработали схемы объездных путей на случай проведения аварийных работ. Мобильные бригады будут дежурить круглосуточно. Транспортное сообщение в период весеннего паводка – на особом контроле. Свести неудобства для жителей нужно к минимуму", — сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как уточняют власти со ссылкой на министра транспорта региона Александра Зеленина, дорожно-паводковая обстановка в области на сегодня стабильна.
"На особом контроле дороги в Ивановском, Завитинском, Бурейском, Константиновском, Михайловском, Ромненском и Октябрьском районах вблизи водохранилищ и дамб, а также по опыту прошлого года на мониторинге дороги Зейского и Архаринского района", — рассказал Зеленин.