https://ria.ru/20220404/pavodok-1781604868.html

Дороги и мосты в Приамурье готовят к прохождению весеннего паводка

Дороги и мосты в Приамурье готовят к прохождению весеннего паводка - РИА Новости, 04.04.2022

Дороги и мосты в Приамурье готовят к прохождению весеннего паводка

Дороги и мосты в Амурской области готовят к прохождению весеннего паводка, Минтранс региона разработал схемы для объезда участков, которые могут попасть под... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T07:54

2022-04-04T07:54

2022-04-04T07:59

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

россия

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Дороги и мосты в Амурской области готовят к прохождению весеннего паводка, Минтранс региона разработал схемы для объезда участков, которые могут попасть под подтопление, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Подрядные организации, которые содержат автомобильные дороги, приступили к профилактическим противопаводковым мероприятиям, дорожники очищают русла рек и водопропускные сооружения от снега, льда и посторонних предметов.Как уточняют власти со ссылкой на министра транспорта региона Александра Зеленина, дорожно-паводковая обстановка в области на сегодня стабильна."На особом контроле дороги в Ивановском, Завитинском, Бурейском, Константиновском, Михайловском, Ромненском и Октябрьском районах вблизи водохранилищ и дамб, а также по опыту прошлого года на мониторинге дороги Зейского и Архаринского района", — рассказал Зеленин.

https://ria.ru/20220331/agrarii-1781097996.html

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василий орлов (губернатор), благовещенск, россия, общество