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Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России - РИА Новости, 04.04.2022
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Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России
Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России - РИА Новости, 04.04.2022
Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России
Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:53
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госдума рф
единая россия
общество
владимир васильев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента"."Люди понимают ситуацию, в которой находится страна. В людях сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента. Это подтверждает и рейтинг президента, и рейтинг партии", - сообщил Васильев.Также он отметил, что нет "ничего ответственней и сложнее работы в округах… нет и ничего почетней". По словам Васильева, фракция провела 12 тысяч приемов избирателей.
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госдума рф, единая россия, общество, владимир васильев
15:53 04.04.2022 (обновлено: 15:57 04.04.2022)
 
Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России

Глава думской фракции ЕР Васильев отметил проявляющийся в жителях России патриотизм

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Владимир Васильев выступает на XX cъезде "Единой России"
Руководитель фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Владимир Васильев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента".
"Люди понимают ситуацию, в которой находится страна. В людях сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента. Это подтверждает и рейтинг президента, и рейтинг партии", - сообщил Васильев.
Также он отметил, что нет "ничего ответственней и сложнее работы в округах… нет и ничего почетней". По словам Васильева, фракция провела 12 тысяч приемов избирателей.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:31
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме
 
Госдума РФЕдиная РоссияОбществоВладимир Васильев
 
 
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