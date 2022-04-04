https://ria.ru/20220404/patriotizm-1781717206.html

Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России

Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России - РИА Новости, 04.04.2022

Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России

Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:53

2022-04-04T15:53

2022-04-04T15:57

госдума рф

единая россия

общество

владимир васильев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента"."Люди понимают ситуацию, в которой находится страна. В людях сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента. Это подтверждает и рейтинг президента, и рейтинг партии", - сообщил Васильев.Также он отметил, что нет "ничего ответственней и сложнее работы в округах… нет и ничего почетней". По словам Васильева, фракция провела 12 тысяч приемов избирателей.

https://ria.ru/20220404/patriotizm-1781656054.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, единая россия, общество, владимир васильев