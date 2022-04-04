https://ria.ru/20220404/patriotizm-1781717206.html
Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России
Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России - РИА Новости, 04.04.2022
Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России
Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:53
2022-04-04T15:53
2022-04-04T15:57
госдума рф
единая россия
общество
владимир васильев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента"."Люди понимают ситуацию, в которой находится страна. В людях сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента. Это подтверждает и рейтинг президента, и рейтинг партии", - сообщил Васильев.Также он отметил, что нет "ничего ответственней и сложнее работы в округах… нет и ничего почетней". По словам Васильева, фракция провела 12 тысяч приемов избирателей.
https://ria.ru/20220404/patriotizm-1781656054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, общество, владимир васильев
15:53 04.04.2022 (обновлено: 15:57 04.04.2022)
Глава думской фракции ЕР заявил о патриотизме жителей России
Глава думской фракции ЕР Васильев отметил проявляющийся в жителях России патриотизм
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил на встрече фракции с правительством России, что в гражданах РФ "сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента".
"Люди понимают ситуацию, в которой находится страна. В людях сегодня проявляется патриотизм и чувство ответственности, это выражается и в поддержке президента. Это подтверждает и рейтинг президента, и рейтинг партии", - сообщил Васильев.
Также он отметил, что нет "ничего ответственней и сложнее работы в округах… нет и ничего почетней". По словам Васильева, фракция провела 12 тысяч приемов избирателей.