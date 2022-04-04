Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/patriotizm-1781656054.html
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме - РИА Новости, 04.04.2022
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о значении патриотизма сообщил, что это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:31
2022-04-04T13:36
дмитрий песков
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о значении патриотизма сообщил, что это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей страны."Это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" - нет и быть не может. Патриотизм - это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается - все это и является патриотизмом. И, конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - заявил Песков.
https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, общество, россия
12:31 04.04.2022 (обновлено: 13:36 04.04.2022)
 
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме

Пресс-секретарь Владимира Путина Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о значении патриотизма сообщил, что это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей страны.
"Это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" - нет и быть не может. Патриотизм - это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается - все это и является патриотизмом. И, конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - заявил Песков.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:52
Кадыров удивился словам Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала