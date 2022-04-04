https://ria.ru/20220404/patriotizm-1781656054.html
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме - РИА Новости, 04.04.2022
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о значении патриотизма сообщил, что это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:31
2022-04-04T12:31
2022-04-04T13:36
дмитрий песков
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о значении патриотизма сообщил, что это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей страны."Это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" - нет и быть не может. Патриотизм - это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается - все это и является патриотизмом. И, конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - заявил Песков.
https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, владимир путин, общество, россия
12:31 04.04.2022 (обновлено: 13:36 04.04.2022)
Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме
Пресс-секретарь Владимира Путина Песков призвал не устраивать соревнования в патриотизме
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о значении патриотизма сообщил, что это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей страны.
"Это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" - нет и быть не может. Патриотизм - это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается - все это и является патриотизмом. И, конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - заявил Песков.