https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html

В Италии протестуют из-за продажи оружия Украине под видом гумпомощи

В Италии протестуют из-за продажи оружия Украине под видом гумпомощи - РИА Новости, 04.04.2022

В Италии протестуют из-за продажи оружия Украине под видом гумпомощи

Итальянские активисты провели в Генуе митинг против продажи Украине оружия, в том числе под видом гуманитарной помощи. Видео с места событий опубликовало... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:35

2022-04-04T10:35

2022-04-04T11:38

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Итальянские активисты провели в Генуе митинг против продажи Украине оружия, в том числе под видом гуманитарной помощи. Видео с места событий опубликовало агентство Ruptly.Акция состоялась 2 апреля. Демонстранты призывали администрацию местного порта требовать от судов раскрытия груза и отказывать в заходе в Геную "кораблям смерти".Католическая группа Pax Christi Italia, выступившая организатором акции, возложила ответственность за продолжающиеся военные конфликты на итальянское правительство. В группе уверены, что власти игнорируют законы, запрещающие поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. По мнению организации, войны надо остановить там, "где они зарождаются, где становятся бизнесом: в местах производства и распространения оружия"."Несколько дней назад работники аэропорта Пизы отказались работать с предназначенным для Украины грузом "гуманитарной помощи", под которым были спрятаны оружие и боеприпасы. Украина, Ливия, Сирия, Афганистан, Израиль… Не было ни одного недавнего серьезного вооруженного конфликта, в котором не участвовало бы итальянское правительство или компании, работающие в Италии", — говорится в обращении Pax Christi Italia, опубликованном в газете Genova Quotidiana.Священник Генуи Марко Таска выступил на митинге с критикой поставок оружия Киеву."Законная оборона — это реальность. Вопрос в том, каким оружием я защищаюсь? Действительно ли это оружие для моей законной защиты и защиты моего народа или для чего-то еще? Это самый серьезный вопрос, который мы должны задать себе", — сказал он.По информации СМИ, в протестах участвовали представители таких групп, как The Weapon Watch, "Невооруженная экономика", Общество африканских миссий, Новый экологический клуб Генуи, а также Арабо-палестинский демократический союз и движение "Музыка за мир".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако эти меры уже обернулись экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html

https://ria.ru/20220401/taksi-1781398438.html

https://ria.ru/20220328/protest-1780457987.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, пиза, израиль, киев, италия