12:42 04.04.2022 (обновлено: 12:46 04.04.2022)
Дипломаты будут продвигать тему провокации в Буче в СБ ООН, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что дипломаты будут продвигать тему ситуации в Буче в ООН
Украинские военные в городе Буча
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН, тема слишком серьезная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя провокацию в украинской Буче.
"Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная", - сказал Песков.
По его словам, сама инициатива вынести эту тему на площадку Совбеза говорит о том, что Россия хочет и фактически требует обсуждения на международном уровне.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.