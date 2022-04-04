https://ria.ru/20220404/oon-1781659648.html

Дипломаты будут продвигать тему провокации в Буче в СБ ООН, заявил Песков

Дипломаты будут продвигать тему провокации в Буче в СБ ООН, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2022

Дипломаты будут продвигать тему провокации в Буче в СБ ООН, заявил Песков

Российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН, тема слишком серьезная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:42

2022-04-04T12:42

2022-04-04T12:46

в мире

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН, тема слишком серьезная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя провокацию в украинской Буче."Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьезная", - сказал Песков.По его словам, сама инициатива вынести эту тему на площадку Совбеза говорит о том, что Россия хочет и фактически требует обсуждения на международном уровне.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781660327.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781659378.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, киевская область, дмитрий песков