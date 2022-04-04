https://ria.ru/20220404/onlayn-karta-1781740416.html

В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику

В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику - РИА Новости, 04.04.2022

В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику

Интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:13

2022-04-04T17:13

2022-04-04T17:13

новости подмосковья

михаил хайкин

общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151781/46/1517814672_0:217:3071:1944_1920x0_80_0_0_ec7ffc60d9c3041080f3551134e38af2.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Общеобластной субботник запланирован на 16 апреля. Карта выдачи инвентаря доступна по ссылке."Мероприятие станет главным событием месяца чистоты и благоустройства. В каждом муниципалитете сформирован адресный перечень мест выдачи инвентаря. Жителям на субботнике будут выдавать грабли, метлы, тачки, лопаты, перчатки, мешки для мусора, грунт и посадочный материал", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.

https://ria.ru/20220401/blagoustroystvo-1781313744.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил хайкин, общество, московская область (подмосковье)