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В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику
В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику - РИА Новости, 04.04.2022
В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику
Интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:13
2022-04-04T17:13
2022-04-04T17:13
новости подмосковья
михаил хайкин
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Общеобластной субботник запланирован на 16 апреля. Карта выдачи инвентаря доступна по ссылке."Мероприятие станет главным событием месяца чистоты и благоустройства. В каждом муниципалитете сформирован адресный перечень мест выдачи инвентаря. Жителям на субботнике будут выдавать грабли, метлы, тачки, лопаты, перчатки, мешки для мусора, грунт и посадочный материал", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20220401/blagoustroystvo-1781313744.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил хайкин, общество, московская область (подмосковье)