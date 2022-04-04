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В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику - РИА Новости, 04.04.2022
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https://ria.ru/20220404/onlayn-karta-1781740416.html
В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику
В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику - РИА Новости, 04.04.2022
В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику
Интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:13
2022-04-04T17:13
новости подмосковья
михаил хайкин
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Общеобластной субботник запланирован на 16 апреля. Карта выдачи инвентаря доступна по ссылке."Мероприятие станет главным событием месяца чистоты и благоустройства. В каждом муниципалитете сформирован адресный перечень мест выдачи инвентаря. Жителям на субботнике будут выдавать грабли, метлы, тачки, лопаты, перчатки, мешки для мусора, грунт и посадочный материал", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
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московская область (подмосковье)
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михаил хайкин, общество, московская область (подмосковье)
17:13 04.04.2022
 

В Подмосковье запустили онлайн-карту выдачи инвентаря к субботнику

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУчастники Всероссийского экологического субботника
Участники Всероссийского экологического субботника - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Общеобластной субботник запланирован на 16 апреля. Карта выдачи инвентаря доступна по ссылке.
"Мероприятие станет главным событием месяца чистоты и благоустройства. В каждом муниципалитете сформирован адресный перечень мест выдачи инвентаря. Жителям на субботнике будут выдавать грабли, метлы, тачки, лопаты, перчатки, мешки для мусора, грунт и посадочный материал", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Покраска забора городскими службами - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:32Новости Подмосковья
Месяц чистоты и благоустройства начался в Московской области
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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