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Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах

Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах

Россия будет настаивать, чтобы преступления украинских военных не остались без последствий, причем эти обвинения основаны на фактах, а не фейках, заявил глава... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:48

2022-04-04T20:48

2022-04-04T20:49

обострение ситуации в днр и лнр

москва

украина

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет настаивать, чтобы преступления украинских военных не остались без последствий, причем эти обвинения основаны на фактах, а не фейках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем настаивать на том, чтобы преступления, которые вооруженные силы Украины, ведомые националистическими, неонацистскими батальонами совершили, также не остались без последствий. Мы работаем с нашими друзьями, с коллегами над тем, чтобы применить соответствующие нормы международного гуманитарного права, и чтобы эти обвинения были основаны на очень четких конкретных, неопровержимых фактах. Именно этим мы будем заниматься, в отличие от тех, кто факты фабрикует", - заявил Лавров на брифинге в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных Украинские военные насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России 2022-04-04T20:48 true PT4M05S

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Наталья Макарова

москва, украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео