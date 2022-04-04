https://ria.ru/20220404/obvineniya-1781778964.html
Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах
Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах
Россия будет настаивать, чтобы преступления украинских военных не остались без последствий, причем эти обвинения основаны на фактах, а не фейках, заявил глава... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:48
2022-04-04T20:48
2022-04-04T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
москва
украина
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет настаивать, чтобы преступления украинских военных не остались без последствий, причем эти обвинения основаны на фактах, а не фейках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем настаивать на том, чтобы преступления, которые вооруженные силы Украины, ведомые националистическими, неонацистскими батальонами совершили, также не остались без последствий. Мы работаем с нашими друзьями, с коллегами над тем, чтобы применить соответствующие нормы международного гуманитарного права, и чтобы эти обвинения были основаны на очень четких конкретных, неопровержимых фактах. Именно этим мы будем заниматься, в отличие от тех, кто факты фабрикует", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_44:0:1776:1299_1920x0_80_0_0_852fe73736b9337fed6097051b8d273a.jpg
Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных
Украинские военные насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России
2022-04-04T20:48
true
PT4M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет настаивать, чтобы преступления украинских военных не остались без последствий, причем эти обвинения основаны на фактах, а не фейках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2022-04-04T20:48
true
PT4M05S
20:48 04.04.2022 (обновлено: 20:49 04.04.2022)
Лавров: Россия будет обвинять украинских военных, основываясь на фактах
Лавров: РФ будет настаивать, чтобы преступления военных Украины не прошли без последствий