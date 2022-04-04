https://ria.ru/20220404/obstrel-1781719585.html
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт - РИА Новости, 04.04.2022
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт
Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:04
2022-04-04T16:04
2022-04-04T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Ясиноватском районе обесточен населенный пункт Красный Партизан", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/donetsk-1781719221.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
16:04 04.04.2022 (обновлено: 16:06 04.04.2022)
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт
Штаб теробороны ДНР: из-за обстрела ВСУ обесточен населенный пункт Красный Партизан