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В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/obstrel-1781719585.html
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт - РИА Новости, 04.04.2022
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт
Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:04
2022-04-04T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Ясиноватском районе обесточен населенный пункт Красный Партизан", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/donetsk-1781719221.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
16:04 04.04.2022 (обновлено: 16:06 04.04.2022)
 
В ДНР в результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт

Штаб теробороны ДНР: из-за обстрела ВСУ обесточен населенный пункт Красный Партизан

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЖилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донецке
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Ясиноватском районе обесточен населенный пункт Красный Партизан", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
16:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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