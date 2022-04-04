14:40 04.04.2022 (обновлено: 14:48 04.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР минами калибра 120 миллиметров
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий . Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением минометов 120 миллиметров (10 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 13.45 мск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.