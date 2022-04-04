https://ria.ru/20220404/oborona-1781686056.html

Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым

Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым - РИА Новости, 04.04.2022

Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:16

2022-04-04T14:16

2022-04-04T18:20

политика

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Кремля."Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении."Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении.По словам Борисова, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100 процентов. Также предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.

https://ria.ru/20220326/minoborony-1780214574.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин