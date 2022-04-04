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Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым - РИА Новости, 04.04.2022
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Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым
Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым - РИА Новости, 04.04.2022
Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым
Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:16
2022-04-04T18:20
политика
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Кремля."Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении."Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении.По словам Борисова, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100 процентов. Также предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.
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политика, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин
14:16 04.04.2022 (обновлено: 18:20 04.04.2022)
 
Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым

Президент Путин и вице-премьер Борисов обсудили исполнение гособоронзаказа

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Кремля.
"Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении.
"Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении.
По словам Борисова, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100 процентов. Также предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.
Кадры с утреннего совещания Сергея Шойгу по гособоронзаказу - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 10:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа
 
ПолитикаЮрий Борисов (вице-премьер)Владимир Путин
 
 
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