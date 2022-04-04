14:16 04.04.2022 (обновлено: 18:20 04.04.2022)
Путин обсудил гособоронзаказ с вице-премьером Борисовым
Президент Путин и вице-премьер Борисов обсудили исполнение гособоронзаказа
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Кремля.
"Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении.
"Заместитель председателя правительства Юрий Борисов доложил президенту о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия", - говорится в сообщении.
По словам Борисова, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100 процентов. Также предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.