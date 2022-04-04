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Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили пункт Новобахмутовка - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/novobakhmutovka-1781620461.html
Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили пункт Новобахмутовка
Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили пункт Новобахмутовка - РИА Новости, 04.04.2022
Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили пункт Новобахмутовка
Группировка ДНР развивает наступление, освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:17
2022-04-04T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Группировка ДНР развивает наступление, освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника, подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга", - сказал он.
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украина
донецкая народная республика
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Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:17 04.04.2022 (обновлено: 10:55 04.04.2022)
 
Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили пункт Новобахмутовка

Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили населенный пункт Новобахмутовка

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Группировка ДНР развивает наступление, освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР продвинулись на 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника, подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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