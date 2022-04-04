https://ria.ru/20220404/nedvizhimost-1781691432.html

В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта

В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта - РИА Новости, 04.04.2022

В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта

На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступили 22 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:33

2022-04-04T14:33

2022-04-04T14:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765101214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c090d8a3d06948c2b24b54ec31273460.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступили 22 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 22 проекта. Из них: 5 – объекты крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта складского назначения в городском округе Домодедово общей площадью более 65 гектар.

https://ria.ru/20220309/nedvizhimost-1777267443.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость