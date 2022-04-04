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В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта - РИА Новости, 04.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220404/nedvizhimost-1781691432.html
В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта
В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта - РИА Новости, 04.04.2022
В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступили 22 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:33
2022-04-04T14:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступили 22 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 22 проекта. Из них: 5 – объекты крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта складского назначения в городском округе Домодедово общей площадью более 65 гектар.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
14:33 04.04.2022
 

В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабочий в строительной люльке
Рабочий в строительной люльке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступили 22 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 22 проекта. Из них: 5 – объекты крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта складского назначения в городском округе Домодедово общей площадью более 65 гектар.
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:57Новости Подмосковья
В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимость
 
 
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