https://ria.ru/20220404/nedvizhimost-1781691432.html
В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта
В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта - РИА Новости, 04.04.2022
В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступили 22 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:33
2022-04-04T14:33
2022-04-04T14:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступили 22 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 22 проекта. Из них: 5 – объекты крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта складского назначения в городском округе Домодедово общей площадью более 65 гектар.
https://ria.ru/20220309/nedvizhimost-1777267443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость