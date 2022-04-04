https://ria.ru/20220404/nebenzya-1781794918.html

Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН по Буче беспрецедентным

Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН по Буче беспрецедентным - РИА Новости, 04.04.2022

Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН по Буче беспрецедентным

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным и невообразимым отказ председательствующего в СБ ООН Лондона провести в понедельник заседание Совбеза РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:51

2022-04-04T22:51

2022-04-04T22:51

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ООН, 4 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным и невообразимым отказ председательствующего в СБ ООН Лондона провести в понедельник заседание Совбеза по событиям в Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией."Беспрецедентно то, что произошло вчера и сегодня. Невообразимо, что нам отказали в проведении заседания СБ ООН. Это нечто невообразимое, беспрецедентное в истории ООН", - сказал Небензя.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781752882.html

https://ria.ru/20220404/lavrov-1781669972.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, оон, совет безопасности оон, василий небензя, вооруженные силы украины, украина