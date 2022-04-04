https://ria.ru/20220404/nebenzya-1781786194.html
Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция
Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.04.2022
Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проводит брифинг на фоне провокации в Буче. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:34
2022-04-04T22:34
2022-04-04T22:34
оон
россия
украина
василий небензя
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проводит брифинг на фоне провокации в Буче.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE Небензя в ООН о провокации в Буче
LIVE Небензя в ООН о провокации в Буче
2022-04-04T22:34
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PT23M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, россия, украина, василий небензя, видео
Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проводит брифинг на фоне провокации в Буче.
2022-04-04T22:34
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PT23M25S
Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проводит брифинг на фоне провокации в Буче.