https://ria.ru/20220404/nebenzya-1781786194.html

Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция

Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.04.2022

Брифинг постпреда России при ООН Василия Небензи. Прямая трансляция

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проводит брифинг на фоне провокации в Буче. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:34

2022-04-04T22:34

2022-04-04T22:34

оон

россия

украина

василий небензя

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проводит брифинг на фоне провокации в Буче.

россия

украина

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

оон, россия, украина, василий небензя, видео