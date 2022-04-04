https://ria.ru/20220404/natsvalyuta-1781716610.html
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах - РИА Новости, 04.04.2022
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:52
2022-04-04T15:52
2022-04-04T16:16
экономика
россия
индия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов."Я считаю, что (торговля в национальных валютах и ее расширение в ближайшем будущем - ред.) вполне возможно. Для индийцев открываются большие перспективы", - сказал посол в эфире "России 24", отвечая на соответствующий вопрос."У нас уже существует, работает механизм рублево-рупийный... сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются. Мы намерены расширять используемые механизмы. У нас с 92-го года действует межправительственное соглашение о торговом сотрудничестве, оно работает", - отметил Алипов.Он добавил, что на данном этапе "обеим сторонам нужно больше внимания уделять вопросу заключения обновленного соглашения о взаимной защите инвестиций"."Оно в 2016 году прекратило свое действие по инициативе индийской стороны, и мы сейчас работаем над обновленным соглашением", - уточнил дипломат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия
15:52 04.04.2022 (обновлено: 16:16 04.04.2022)
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Российский посол: Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
"Я считаю, что (торговля в национальных валютах и ее расширение в ближайшем будущем - ред.) вполне возможно. Для индийцев открываются большие перспективы", - сказал посол в эфире "России 24"
, отвечая на соответствующий вопрос.
"У нас уже существует, работает механизм рублево-рупийный... сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются. Мы намерены расширять используемые механизмы. У нас с 92-го года действует межправительственное соглашение о торговом сотрудничестве, оно работает", - отметил Алипов.
Он добавил, что на данном этапе "обеим сторонам нужно больше внимания уделять вопросу заключения обновленного соглашения о взаимной защите инвестиций".
"Оно в 2016 году прекратило свое действие по инициативе индийской стороны, и мы сейчас работаем над обновленным соглашением", - уточнил дипломат.