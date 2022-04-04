Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/natsvalyuta-1781716610.html
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах - РИА Новости, 04.04.2022
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:52
2022-04-04T16:16
экономика
россия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe58f722e044cf141a069f6b1d646ebf.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов."Я считаю, что (торговля в национальных валютах и ее расширение в ближайшем будущем - ред.) вполне возможно. Для индийцев открываются большие перспективы", - сказал посол в эфире "России 24", отвечая на соответствующий вопрос."У нас уже существует, работает механизм рублево-рупийный... сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются. Мы намерены расширять используемые механизмы. У нас с 92-го года действует межправительственное соглашение о торговом сотрудничестве, оно работает", - отметил Алипов.Он добавил, что на данном этапе "обеим сторонам нужно больше внимания уделять вопросу заключения обновленного соглашения о взаимной защите инвестиций"."Оно в 2016 году прекратило свое действие по инициативе индийской стороны, и мы сейчас работаем над обновленным соглашением", - уточнил дипломат.
https://ria.ru/20220402/valyuty-1781485808.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a3cf2bec2c4e82390d6eca2360cc05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия
15:52 04.04.2022 (обновлено: 16:16 04.04.2022)
 
Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах

Российский посол: Россия и Индия планируют расширять взаиморасчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия и Индия намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах, сейчас обеим сторонам нужно уделить внимание вопросу заключения соглашения о взаимной защите инвестиций, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
"Я считаю, что (торговля в национальных валютах и ее расширение в ближайшем будущем - ред.) вполне возможно. Для индийцев открываются большие перспективы", - сказал посол в эфире "России 24", отвечая на соответствующий вопрос.
"У нас уже существует, работает механизм рублево-рупийный... сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются. Мы намерены расширять используемые механизмы. У нас с 92-го года действует межправительственное соглашение о торговом сотрудничестве, оно работает", - отметил Алипов.
Он добавил, что на данном этапе "обеим сторонам нужно больше внимания уделять вопросу заключения обновленного соглашения о взаимной защите инвестиций".
"Оно в 2016 году прекратило свое действие по инициативе индийской стороны, и мы сейчас работаем над обновленным соглашением", - уточнил дипломат.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 20:56
Песков назвал процесс перехода стран на расчеты в нацвалютах неизбежным
 
ЭкономикаРоссияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала