https://ria.ru/20220404/natsionalisty-1781790222.html

ВС России предложили националистам из Мариуполя сложить оружие

ВС России предложили националистам из Мариуполя сложить оружие - РИА Новости, 04.04.2022

ВС России предложили националистам из Мариуполя сложить оружие

Минобороны предложило находящимся в Мариуполе украинским военным и наемникам сдаться в обмен на жизнь, заявил начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:12

2022-04-04T22:12

2022-04-04T23:04

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минобороны предложило находящимся в Мариуполе украинским военным и наемникам сдаться в обмен на жизнь, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Учитывая тяжелейшую гуманитарную обстановку, <...> а также то, что разрозненные группы боевиков националистических формирований не подчиняются официальному Киеву, Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 6:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории", — сказал он.Всем сложившим оружие "гарантируется сохранение жизни".По словам Мизинцева, для практической реализации "мероприятий этой гуманитарной операции" предлагается алгоритм действий. Согласно нему, с девяти часов утра (мск) украинская и российская стороны устанавливают непрерывную связь, а через полчаса подразделения ВСУ, батальоны территориальный обороны, нацбаты и иностранные наемники, а также ВС России и формирования ДНР объявляют режим полной тишины и гарантируют неукоснительное его соблюдение.Фактическое действие плана "на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всей линии соприкосновения". Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи, добавил Мизинцев."С 10:00 до 13:00 (мск) — выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов", — сказал он.Российская сторона еще раз призывает официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города, отметил Мизинцев."Но понимая, что большинство вооруженных неонацистских формирований в Мариуполе уже давно не подчиняется официальному Киеву, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", — добавил генерал.Боевые действия российских Вооруженных сил на Украине идут с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта войска выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html

https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html

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Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)