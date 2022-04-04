https://ria.ru/20220404/nato-1781729193.html

Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос

Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос - РИА Новости, 04.04.2022

Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос

Больше половины россиян плохо относятся к НАТО, а также считают, что организация нацелена на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, следует из... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:32

2022-04-04T16:32

2022-04-04T16:32

россия

ливия

ирак

нато

вциом

в мире

югославия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Больше половины россиян плохо относятся к НАТО, а также считают, что организация нацелена на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, следует из результатов исследования ВЦИОМ.На вопрос, как вы относитесь к НАТО, 59% респондентов ответили, что отрицательно, 23% - безразлично, 2% - положительно, 16% - не отвечали на вопрос или затруднились с ответом.Большинство респондентов (62%) считают, что НАТО - это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, 15% - назвали организацию военным оборонительным союзом, нацеленным на защиту стран – членов союза, 20% не отвечали или затруднились с ответом, 4% - ответили другое.Кроме того, у участников исследования спросили, изменилась ли цель НАТО с момента создания союза, на что 46% - ответили, что цель осталась такой же, 32% - считают, что изменилась, 22% - не ответили или затруднились с ответом.О военных операциях НАТО в ряде стран, в том числе в Югославии, Афганистане, Ливии и Ираке, слышали 81% россиян, 5% - не слышали.Всероссийский телефонный опрос проводился 2 апреля 2022 года с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220404/bayden-1781674059.html

https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html

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ливия

ирак

югославия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, ливия, ирак, нато, вциом, в мире, югославия