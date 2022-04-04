Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос
ВЦИОМ: 62 процента россиян считают, что НАТО нацелена на агрессию против Москвы
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Больше половины россиян плохо относятся к НАТО, а также считают, что организация нацелена на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, следует из результатов исследования ВЦИОМ.
На вопрос, как вы относитесь к НАТО, 59% респондентов ответили, что отрицательно, 23% - безразлично, 2% - положительно, 16% - не отвечали на вопрос или затруднились с ответом.
Большинство респондентов (62%) считают, что НАТО - это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, 15% - назвали организацию военным оборонительным союзом, нацеленным на защиту стран – членов союза, 20% не отвечали или затруднились с ответом, 4% - ответили другое.
Кроме того, у участников исследования спросили, изменилась ли цель НАТО с момента создания союза, на что 46% - ответили, что цель осталась такой же, 32% - считают, что изменилась, 22% - не ответили или затруднились с ответом.
О военных операциях НАТО в ряде стран, в том числе в Югославии, Афганистане, Ливии и Ираке, слышали 81% россиян, 5% - не слышали.
Всероссийский телефонный опрос проводился 2 апреля 2022 года с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.