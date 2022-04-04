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Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос - РИА Новости, 04.04.2022
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Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос
Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос - РИА Новости, 04.04.2022
Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос
Больше половины россиян плохо относятся к НАТО, а также считают, что организация нацелена на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, следует из... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:32
2022-04-04T16:32
россия
ливия
ирак
нато
вциом
в мире
югославия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Больше половины россиян плохо относятся к НАТО, а также считают, что организация нацелена на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, следует из результатов исследования ВЦИОМ.На вопрос, как вы относитесь к НАТО, 59% респондентов ответили, что отрицательно, 23% - безразлично, 2% - положительно, 16% - не отвечали на вопрос или затруднились с ответом.Большинство респондентов (62%) считают, что НАТО - это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, 15% - назвали организацию военным оборонительным союзом, нацеленным на защиту стран – членов союза, 20% не отвечали или затруднились с ответом, 4% - ответили другое.Кроме того, у участников исследования спросили, изменилась ли цель НАТО с момента создания союза, на что 46% - ответили, что цель осталась такой же, 32% - считают, что изменилась, 22% - не ответили или затруднились с ответом.О военных операциях НАТО в ряде стран, в том числе в Югославии, Афганистане, Ливии и Ираке, слышали 81% россиян, 5% - не слышали.Всероссийский телефонный опрос проводился 2 апреля 2022 года с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, ливия, ирак, нато, вциом, в мире, югославия
16:32 04.04.2022
 
Больше половины россиян негативно относятся к НАТО, сообщил опрос

ВЦИОМ: 62 процента россиян считают, что НАТО нацелена на агрессию против Москвы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Больше половины россиян плохо относятся к НАТО, а также считают, что организация нацелена на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, следует из результатов исследования ВЦИОМ.
На вопрос, как вы относитесь к НАТО, 59% респондентов ответили, что отрицательно, 23% - безразлично, 2% - положительно, 16% - не отвечали на вопрос или затруднились с ответом.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Большинство респондентов (62%) считают, что НАТО - это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, 15% - назвали организацию военным оборонительным союзом, нацеленным на защиту стран – членов союза, 20% не отвечали или затруднились с ответом, 4% - ответили другое.
Кроме того, у участников исследования спросили, изменилась ли цель НАТО с момента создания союза, на что 46% - ответили, что цель осталась такой же, 32% - считают, что изменилась, 22% - не ответили или затруднились с ответом.
О военных операциях НАТО в ряде стран, в том числе в Югославии, Афганистане, Ливии и Ираке, слышали 81% россиян, 5% - не слышали.
Всероссийский телефонный опрос проводился 2 апреля 2022 года с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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