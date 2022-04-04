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СК расследует нападение на россиян в Греции - РИА Новости, 04.04.2022
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СК расследует нападение на россиян в Греции
СК расследует нападение на россиян в Греции - РИА Новости, 04.04.2022
СК расследует нападение на россиян в Греции
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:49
2022-04-04T10:59
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции, говорится в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах", - говорится в сообщении.По следственным данным, в Афинах группа лица с украинскими флагами напала на участников автопробега в поддержку России и русскоязычного населения. Отмечается, что среди подвергшихся нападению были и россияне, в том числе несовершеннолетняя, у которой злоумышленники вырвали российский флаг и нанесли травмы. Также были повреждены автомобили участников мероприятия."В соответствии с поручением председателя СК России, следствие зафиксирует указанные факты и во взаимодействии с МИД России продолжит установление причастных к этому для привлечения их к ответственности", - добавили в СК.
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в мире, греция, россия
10:49 04.04.2022 (обновлено: 10:59 04.04.2022)
 
СК расследует нападение на россиян в Греции

СК расследует нападение на россиян во время автопробега в Греции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции, говорится в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах", - говорится в сообщении.
По следственным данным, в Афинах группа лица с украинскими флагами напала на участников автопробега в поддержку России и русскоязычного населения. Отмечается, что среди подвергшихся нападению были и россияне, в том числе несовершеннолетняя, у которой злоумышленники вырвали российский флаг и нанесли травмы. Также были повреждены автомобили участников мероприятия.
"В соответствии с поручением председателя СК России, следствие зафиксирует указанные факты и во взаимодействии с МИД России продолжит установление причастных к этому для привлечения их к ответственности", - добавили в СК.
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