10:49 04.04.2022 (обновлено: 10:59 04.04.2022)
СК расследует нападение на россиян в Греции
СК расследует нападение на россиян во время автопробега в Греции
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции, говорится в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах", - говорится в сообщении.
По следственным данным, в Афинах группа лица с украинскими флагами напала на участников автопробега в поддержку России и русскоязычного населения. Отмечается, что среди подвергшихся нападению были и россияне, в том числе несовершеннолетняя, у которой злоумышленники вырвали российский флаг и нанесли травмы. Также были повреждены автомобили участников мероприятия.
"В соответствии с поручением председателя СК России, следствие зафиксирует указанные факты и во взаимодействии с МИД России продолжит установление причастных к этому для привлечения их к ответственности", - добавили в СК.