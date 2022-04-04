https://ria.ru/20220404/napadenie-1781628808.html

СК расследует нападение на россиян в Греции

СК расследует нападение на россиян в Греции - РИА Новости, 04.04.2022

СК расследует нападение на россиян в Греции

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:49

2022-04-04T10:49

2022-04-04T10:59

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции, говорится в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах", - говорится в сообщении.По следственным данным, в Афинах группа лица с украинскими флагами напала на участников автопробега в поддержку России и русскоязычного населения. Отмечается, что среди подвергшихся нападению были и россияне, в том числе несовершеннолетняя, у которой злоумышленники вырвали российский флаг и нанесли травмы. Также были повреждены автомобили участников мероприятия."В соответствии с поручением председателя СК России, следствие зафиксирует указанные факты и во взаимодействии с МИД России продолжит установление причастных к этому для привлечения их к ответственности", - добавили в СК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, россия