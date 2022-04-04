https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html
Вымыть все! Как Москву готовят к весне
Общегородская уборка в Москве
Вымыть все! Как Москву готовят к весне
Каждую весну московские коммунальные службы проводят месячник по уборке и благоустройству. Это — генеральная уборка столицы после зимы. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:26
2022-04-04T12:26
2022-04-04T13:52
москва
комплекс городского хозяйства москвы
субботник
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781652707_321:0:1388:600_1920x0_80_0_0_010508a52ed322912c58970885ec57f9.png
Каждую весну московские коммунальные службы проводят месячник по уборке и благоустройству. Это — генеральная уборка столицы после зимы.Сотрудникам комплекса городского хозяйства предстоит отмыть улицы, памятники и инженерные сооружения, обновить дорожную разметку и помыть фасады домов.О том, как это происходит, — в карточках Ria.ru.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781652707_454:0:1254:600_1920x0_80_0_0_6a79acaaf1291fc7ad96c96e9dbbb455.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы, субботник, общество, городское хозяйство москвы, инфографика