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Общегородская уборка в Москве
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Вымыть все! Как Москву готовят к весне
Общегородская уборка в Москве
Вымыть все! Как Москву готовят к весне
Каждую весну московские коммунальные службы проводят месячник по уборке и благоустройству. Это — генеральная уборка столицы после зимы. РИА Новости, 04.04.2022
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москва
комплекс городского хозяйства москвы
субботник
общество
городское хозяйство москвы
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Каждую весну московские коммунальные службы проводят месячник по уборке и благоустройству. Это — генеральная уборка столицы после зимы.Сотрудникам комплекса городского хозяйства предстоит отмыть улицы, памятники и инженерные сооружения, обновить дорожную разметку и помыть фасады домов.О том, как это происходит, — в карточках Ria.ru.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, субботник, общество, городское хозяйство москвы, инфографика
12:26 04.04.2022 (обновлено: 13:52 04.04.2022)
 

Вымыть все! Как Москву готовят к весне

Читать ria.ru в
Каждую весну московские коммунальные службы проводят месячник по уборке и благоустройству. Это — генеральная уборка столицы после зимы.
Сотрудникам комплекса городского хозяйства предстоит отмыть улицы, памятники и инженерные сооружения, обновить дорожную разметку и помыть фасады домов.
О том, как это происходит, — в карточках Ria.ru.
МоскваКомплекс городского хозяйства МосквысубботникОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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