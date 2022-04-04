https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html

Вымыть все! Как Москву готовят к весне

Общегородская уборка в Москве

Вымыть все! Как Москву готовят к весне

Каждую весну московские коммунальные службы проводят месячник по уборке и благоустройству. Это — генеральная уборка столицы после зимы. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:26

2022-04-04T12:26

2022-04-04T13:52

москва

комплекс городского хозяйства москвы

субботник

общество

городское хозяйство москвы

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Каждую весну московские коммунальные службы проводят месячник по уборке и благоустройству. Это — генеральная уборка столицы после зимы.Сотрудникам комплекса городского хозяйства предстоит отмыть улицы, памятники и инженерные сооружения, обновить дорожную разметку и помыть фасады домов.О том, как это происходит, — в карточках Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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