https://ria.ru/20220404/moskva-1781295531.html

История города Москвы

История города Москвы - РИА Новости, 04.04.2022

История города Москвы

Москва – столица Российской Федерации, субъект РФ – город федерального значения. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T05:07

2022-04-04T05:07

2022-04-04T05:07

справки

дмитрий пожарский

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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москва

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Москва – столица Российской Федерации, субъект РФ – город федерального значения. Заселение территории будущей Москвы, как свидетельствуют многочисленные археологические памятники, началось в эпоху неолита (каменный век) племенами охотников и рыболовов. В эпоху бронзового века на ней жили скотоводы – представители фатьяновской культуры, в эпоху железного века – представители дьяковской культуры. Во второй половине первого тысячелетия нашей эры в районе современной Москвы возникли поселения славян – вятичей и кривичей. Археологические раскопки свидетельствуют, что в конце XI века на Боровицком холме при впадении реки Неглинной в реку Москву располагался укрепленный городок, вокруг которого развивался ремесленно-торговый посад. Согласно летописному сказанию, в середине XII века на месте Москвы стояли на Москве-реке "села красные" боярина Степана Кучки. Как повествует предание, Юрий Долгорукий победил Кучку и превратил городок на Боровицком мысу в одну из своих окраинных резиденций. Некоторое время спустя за городом закрепилось название Москва – по имени Москвы-реки. Впервые Москва упоминается в Ипатьевской летописи как место встречи 4 апреля 1147 года (по новому стилю) ростово-суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого со своим союзником – новгород-северским князем Святославом Ольговичем (приехал вместе с сыном Олегом и рязанским княжичем Владимиром Святославичем). Именно летописный документ является историческим свидетельством существования города. В средневековой Восточной Европе статус города мог присвоить поселению только князь. Как правило, такое важное событие отмечалось в летописях, поэтому их и считают главным источником по "административным" вопросам. Согласно Тверской летописи, около 1156 года на Боровицком холме была возведена новая, более обширная деревоземляная крепость, в XIV веке получившая название Кремль. Общая территория города расширилась в пять-шесть раз. Москва стала важным городом и оборонительным рубежом Владимиро-Суздальского княжества. Город упоминается в ходе событий междоусобицы 1174-1776 годов. Осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен. В конце 1212 года – летом 1213 года, во время борьбы сыновей князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо за владимирское наследство, Москву на непродолжительное время захватил князь Владимир Всеволодович. Зимой 1237-1238 годов город был разрушен во время монголо-татарского нашествия, но вскоре был вновь отстроен. Со второй половины XIII века Москва стала центром самостоятельного княжества. Родоначальником династии ее князей был сын Александра Невского Даниил Александрович. С конца XIII века Москва и ее окрестности стали местом притяжения выходцев из различных регионов Руси, содействовавших хозяйственному освоению московского края. Рост и возвышение Москвы в значительной степени были связаны с ее расположением на пересечении торговых путей, ведущих к верховьям Волги, Оки и Днепра. К концу XIII века относится сооружение первых каменных храмов в Кремле, положившее начало оформлению его главной площади (Соборной). В XIV веке Москва стала центром Московского великого княжества, а также в остром соперничестве с Тверью центром объединения Руси, организатором борьбы за освобождение от татаро-монгольского ига (XIV-XV века). Около 1326 года в нее из Владимира была перенесена резиденция митрополитов Русской православной церкви, что знаменовало рост ее политической роли. Территория Кремля была расширена и после пожара 1331 года обнесена новыми стенами и башнями, рубленными из дуба. Москва превратилась в крупный город с многочисленным торгово-ремесленным населением, которое расселялось на территории Великого посада (впоследствии – Китай-город) и многочисленных слобод в Заречье (впоследствии Замоскворечье) и Занеглименье (территория к западу от реки Неглинной). Во второй половине XIV века дубовые стены и башни Кремля были заменены каменными из известняка, велось строительство белокаменных соборов на великом княжеском дворе. Отсюда пошло название "Москва белокаменная". Были основаны монастыри, которые играли и оборонительную роль: Высокопетровский (1380), Рождественский (1386), Сретенский (1397), а также более отдаленные от Кремля Данилов (1282), Андроников(1362), Симонов (1379). В Москве формировалось общерусское войско, которое в 1380 году нанесло поражение ордынским полчищам на Куликовом поле. В 1382 году город был разграблен и сожжен в результате набега золотоордынского хана Тохтамыша. В 1408 году москвичи отразили набег золотоордынского хана Едигея. Со второй половины XV века Москва стала столицей централизованного русского государства, навсегда сбросившего монголо-татарское иго в 1480 году. В этот период на Соборной площади Кремля были сооружены соборы: Успенский (1475-1479), Благовещенский (1484-1489), Архангельский (1505-1508), колокольня "Иван Великий" (1505-1508); в 1485-1495 годах появились новые кирпичные стены Кремля, была создана Красная площадь. Население города росло. Территория Москвы располагалась в основном в пределах современного Садового кольца. В XVI веке в Москве была создана система кольцевых оборонительных сооружений. Вокруг Великого посада была построена каменная стена, получившая название Китай-города. На месте нынешнего Бульварного кольца были возведены каменные стены и башни Белого города. Посад, распространивший свою территорию за пределы Белого города, был укреплен земляным валом с деревянными стенами и 50 башнями по линии современного Садового кольца (эти сооружения получили название Скородом или Деревянный город, а позднее Земляной город). В сочетании с радиусами дорог-улиц, сходившихся к Кремлю, эти укрепления образовали основу радиально-кольцевой планировки Москвы. Польско-литовское нашествие в 1610 году, неурожайные годы, многочисленные пожары нанесли городу огромный урон. Сильно сократилось население, ремесла и торговля пришли в упадок. После освобождения Москвы ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году началось быстрое восстановление города. Его территория выросла, во многих местах Москва перешагнула за черту Земляного вала. После переноса в 1712 году столицы России в Санкт-Петербург Москва осталась главным религиозным, политическим, экономическим и культурным центром страны; здесь короновались российские императоры. В 1730 году в городе началось устройство уличного освещения, в 1781 году – сооружение первого в России городского Мытищинского водопровода. Территория Москвы раздвинулась до пределов Камер-Коллежского вала, сооруженного в конце XVIII века для осуществления таможенного досмотра и взимания пошлин. Вал протяженностью 32 километра имел 16 застав – Дорогомиловскую, Трехгорную, Пресненскую, Тверскую, Бутырскую, Крестовскую, Сокольническую, Преображенскую, Семеновскую, Проломную, Рогожскую, Покровскую, Спасскую, Серпуховскую, Даниловскую, Калужскую. Во время Отечественной войны 1812 года в сентябре-октябре Москва находилась в руках французских войск Наполеона I и была сильно разрушена. После восстановительных работ новый облик получили центральные площади: были возведены здания Манежа, Большого и Малого театров; перестроены здания университета. Река Неглинная была взята в трубу, у северной стены Кремля был разбит Александровский сад. На месте бывших укреплений Белого города и Земляного вала создали систему бульваров и широкие улицы Садового кольца. С 1830-1840-х годов Москва, сохраняя черты дворянского города, все более превращалась в промышленный и торговый центр. Расширилась территория города; в 1864 году Камер-Коллежский вал стал официальной границей Москвы. В конце 1840-х годов в городе появился первый общественный транспорт – линейки. Совершенствовалась система уличного освещения. Масляные фонари были заменены газовыми (1867), а затем дуговыми электрическими (1883). В 1872 году началось движение по городским железным дорогам с конной тягой (конки). В том же году вступила в действие линия телеграфной связи Москва – Петербург, а в 1898 году две столицы были связаны междугородной телефонной линией. В конце XIX века в городе появилась канализация, в 1899 году – трамвай, в 1903 году – современный водопровод. Экономическому развитию Москвы способствовало постепенное превращение ее в ключевой железнодорожный узел страны. Вслед за Николаевской (ныне Октябрьской) железной дорогой, связавшей Москву с Петербургом (1851), вошли в строй Нижегородская (1862), Северная (1862), Рязанская (1864), Курская (1868), Белорусская (1870), Рязано-Уральская (1862-1899), Киевская (1899), Савеловская (1900), Балтийская (1901) железные дороги. В 1903-1908 годах вокруг Москвы была проложена Окружная железная дорога. Железные дороги связали город с большинством регионов страны и морскими портами. В XIX – начале XX веков Москва превратилась в один из крупнейших промышленных центров европейской части России. В 1913 году в ней имелось около одной тысячи промышленных предприятий, на которых работали около 160 тысяч человек. В начале XX века город приобрел черты крупного мирового кредитно-финансового центра, в котором было сосредоточено большое число банков и других финансовых учреждений. Москва была ареной важнейших событий революции 1905-1907 годов. После установления в 1917 году в стране советской власти решением правительства 12 марта 1918 года она стала столицей России, а в 1922 году, оставаясь столицей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), – одновременно и столицей Советского Союза. В этот период началась интенсивная застройка города. С увеличением числа жителей развивалась и транспортная инфраструктура. В 1924 году в Москве появилось регулярное движение автобусов, а в 1933 году по улицам Москвы прошли первые троллейбусы. В мае 1935 года состоялось торжественное открытие Московского метрополитена. В 1930-е годы были асфальтированы все основные площади и проезды города. В результате строительства канала имени Москвы была решена проблема водоснабжения и развития судоходства на Москве-реке. В первые месяцы Великой Отечественной войны (1941-1945) из Москвы были эвакуированы многие предприятия на восток страны. В городе 24 октября 1941 было объявлено осадное положение, а 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад. Немецкие войска вплотную подступили к Москве. В октябре 1941 года – апреле 1942 года на подступах к городу произошла Московская битва, в ходе которой немецко-фашистской армии было нанесено первое во Второй мировой войне (1939-1945) крупное поражение. После завершения войны 24 июня 1945 года на Красной площади города состоялся Парад Победы. В послевоенные годы в Москве были сооружены высотные здания, в значительной степени изменившие архитектурный силуэт города. С середины 1950-х годов в связи с ростом населения в городе началось массовое жилищное строительство. Создавались новые крупные районы. В 1960 году границей города стала Московская кольцевая автодорога (МКАД), построенная в 1958-1961 годах. В состав Москвы был включен ряд крупных населенных пунктов, в том числе города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово, Тушино. С середины 1980-х годов к Москве присоединили несколько районов за пределами МКАД. После того как в 1991 году СССР прекратил свое существование, Москва стала столицей Российской Федерации, а с 1993 года – городом федерального значения. В ней продолжился рост численности населения. С 1995 по 2012 год прирост населения в Москве составил 2,9 миллиона человек, при этом площадь столицы оставалась неизменной. 1 июля 2012 года территория Москвы была увеличена в 2,5 раза за счет земель на юго-западе Подмосковья (на 1480 квадратных километров). К границам "старой" Москвы присоединили два городских округа (Троицк и Щербинку) и 19 городских и сельских поселений из состава Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского районов, а также часть Одинцовского и Красногорского районов Московской области. На 2021 год площадь Москвы составляла 2,6 тысячи квадратных километров. Впервые день рождение Москвы отметили в XIX веке. Провести торжества в честь 700-летия со дня основания города предложили видные деятели культуры и общественности, представители московских властей, а также митрополит Московский и Коломенский Филарет. Император Николай I приказал провести празднества 1 января (13 января по новому стилю) 1847 года – в первый день нового, восьмого столетия с момента основания Москвы. Праздник отмечали торжественным молебном в Чудовом монастыре и иллюминацией на городских улицах. Следующий юбилей праздновали только через 100 лет – 7 сентября 1947 года. Дату назначил лично глава советского правительства Иосиф Сталин. Традиция возродилась в 1997 году, когда отмечали 850-летие города, и с тех пор праздник стал ежегодным.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

справки, дмитрий пожарский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр невский, россия, манеж, москва