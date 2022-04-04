https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html

Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах

Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах - РИА Новости, 04.04.2022

Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах

Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:55

2022-04-04T13:55

2022-04-04T14:11

сбербанк россии

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка."Одна из актуальных схем — массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам", - говорится в сообщении.Указывается, что в письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также говорится, что должника могут внести "в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", а его счета и карты — заблокировать. Чтобы этого избежать, нужно в ближайшее время перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и "погасить задолженность".В Сбербанке напомнили, что любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, можно и нужно перепроверять по официальным контактам организации. "Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги", - указали в кредитной организации.В Сбербанке добавили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных структур, и чтобы сделать обман убедительным, они даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.

https://ria.ru/20220328/moshennichestvo-1780413363.html

https://ria.ru/20220323/mvd-1779606035.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сбербанк россии, происшествия