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Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах - РИА Новости, 04.04.2022
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Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах - РИА Новости, 04.04.2022
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах
Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:55
2022-04-04T14:11
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка."Одна из актуальных схем — массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам", - говорится в сообщении.Указывается, что в письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также говорится, что должника могут внести "в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", а его счета и карты — заблокировать. Чтобы этого избежать, нужно в ближайшее время перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и "погасить задолженность".В Сбербанке напомнили, что любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, можно и нужно перепроверять по официальным контактам организации. "Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги", - указали в кредитной организации.В Сбербанке добавили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных структур, и чтобы сделать обман убедительным, они даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.
https://ria.ru/20220328/moshennichestvo-1780413363.html
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сбербанк россии, происшествия
13:55 04.04.2022 (обновлено: 14:11 04.04.2022)
 
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах

Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами от имени ФССП с требованием погасить долги

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Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка.
"Одна из актуальных схем — массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам", - говорится в сообщении.
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Указывается, что в письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также говорится, что должника могут внести "в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", а его счета и карты — заблокировать. Чтобы этого избежать, нужно в ближайшее время перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и "погасить задолженность".
"Страница, на которую ведёт ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующего долга будет списана с карты на их счёт, а не в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП)", - предупредил банк.
В Сбербанке напомнили, что любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, можно и нужно перепроверять по официальным контактам организации. "Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги", - указали в кредитной организации.
В Сбербанке добавили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных структур, и чтобы сделать обман убедительным, они даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.
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