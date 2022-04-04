https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах - РИА Новости, 04.04.2022
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах
Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:55
2022-04-04T13:55
2022-04-04T14:11
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка."Одна из актуальных схем — массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам", - говорится в сообщении.Указывается, что в письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также говорится, что должника могут внести "в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", а его счета и карты — заблокировать. Чтобы этого избежать, нужно в ближайшее время перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и "погасить задолженность".В Сбербанке напомнили, что любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, можно и нужно перепроверять по официальным контактам организации. "Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги", - указали в кредитной организации.В Сбербанке добавили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных структур, и чтобы сделать обман убедительным, они даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.
https://ria.ru/20220328/moshennichestvo-1780413363.html
https://ria.ru/20220323/mvd-1779606035.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбербанк россии, происшествия
13:55 04.04.2022 (обновлено: 14:11 04.04.2022)
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах
Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами от имени ФССП с требованием погасить долги
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении
Сбербанка.
"Одна из актуальных схем — массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам", - говорится в сообщении.
Указывается, что в письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также говорится, что должника могут внести "в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", а его счета и карты — заблокировать. Чтобы этого избежать, нужно в ближайшее время перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и "погасить задолженность".
"Страница, на которую ведёт ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующего долга будет списана с карты на их счёт, а не в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП)", - предупредил банк.
В Сбербанке
напомнили, что любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, можно и нужно перепроверять по официальным контактам организации. "Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги", - указали в кредитной организации.
В Сбербанке добавили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных структур, и чтобы сделать обман убедительным, они даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.