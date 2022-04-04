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Медикам в Архангельской области компенсируют затраты на аренду жилья - РИА Новости, 04.04.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20220404/mediki-1781718047.html
Медикам в Архангельской области компенсируют затраты на аренду жилья
Медикам в Архангельской области компенсируют затраты на аренду жилья - РИА Новости, 04.04.2022
Медикам в Архангельской области компенсируют затраты на аренду жилья
Власти Архангельской области приняли решение компенсировать медицинским специалистам, работающим в регионе, затраты на аренду жилья – до 20 тысяч рублей в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:57
2022-04-04T15:57
архангельская область
архангельск
северодвинск
архангельская область
жилье
общество
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение компенсировать медицинским специалистам, работающим в регионе, затраты на аренду жилья – до 20 тысяч рублей в городах и до 10 тысяч рублей в районах, сообщил губернатор Александр Цыбульский на оперативном совещании в понедельник.Губернатор рассказал о новом механизме решения кадровой проблемы в региональной системе здравоохранения - компенсации расходов на аренду жилья. Это касается как уже работающих в государственных медицинских учреждениях специалистов, так и тех, кто в будущем приедет на работу в Архангельскую область."Такое решение уже в принципе просчитано, средства для практической реализации этого механизма у нас в бюджете есть. Исходим из того, что размер компенсации за аренду жилья в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме будет составлять до 20 тысяч рублей, в районах – до 10 тысяч", – сказал глава региона.Цыбульский поручил главе областного министерства здравоохранения Александру Герштанскому вынести проект нормативного документа об установлении новой меры поддержки медиков на ближайшее заседание регионального правительства. Вместе с тем председателю правительства региона поручено взять под личный контроль финансирование новых обязательств."Из тех прогнозов, которые мы на сегодня имеем, до конца года из бюджета на эти цели потребуется порядка 15 миллионов рублей. Но в перспективе, при достижении цели – а это привлечение медицинских работников в наши государственные медучреждения, – они объективно вырастут", - пояснил Цыбульский, поручив председателю правительства Алексею Алсуфьеву держать на контроле вопрос финансового обеспечение этой меры поддержки.По словам губернатора, власти уделяют серьезное внимание вопросам кадрового обеспечения в системе здравоохранения. В прошлом году впервые было принято решение о выделении из областного бюджета средств на покупку жилья для медицинских работников, что позволило приобрести 26 квартир. На текущий год в бюджете также предусмотрены средства на эти цели, при необходимости власти намерены увеличивать объемы средств.
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архангельск, северодвинск, архангельская область, жилье, общество, александр цыбульский
15:57 04.04.2022
 
Медикам в Архангельской области компенсируют затраты на аренду жилья

Медикам в Архангельской области компенсируют затраты на аренду жилья

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение компенсировать медицинским специалистам, работающим в регионе, затраты на аренду жилья – до 20 тысяч рублей в городах и до 10 тысяч рублей в районах, сообщил губернатор Александр Цыбульский на оперативном совещании в понедельник.
Губернатор рассказал о новом механизме решения кадровой проблемы в региональной системе здравоохранения - компенсации расходов на аренду жилья. Это касается как уже работающих в государственных медицинских учреждениях специалистов, так и тех, кто в будущем приедет на работу в Архангельскую область.
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"Такое решение уже в принципе просчитано, средства для практической реализации этого механизма у нас в бюджете есть. Исходим из того, что размер компенсации за аренду жилья в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме будет составлять до 20 тысяч рублей, в районах – до 10 тысяч", – сказал глава региона.
Цыбульский поручил главе областного министерства здравоохранения Александру Герштанскому вынести проект нормативного документа об установлении новой меры поддержки медиков на ближайшее заседание регионального правительства. Вместе с тем председателю правительства региона поручено взять под личный контроль финансирование новых обязательств.
"Из тех прогнозов, которые мы на сегодня имеем, до конца года из бюджета на эти цели потребуется порядка 15 миллионов рублей. Но в перспективе, при достижении цели – а это привлечение медицинских работников в наши государственные медучреждения, – они объективно вырастут", - пояснил Цыбульский, поручив председателю правительства Алексею Алсуфьеву держать на контроле вопрос финансового обеспечение этой меры поддержки.
По словам губернатора, власти уделяют серьезное внимание вопросам кадрового обеспечения в системе здравоохранения. В прошлом году впервые было принято решение о выделении из областного бюджета средств на покупку жилья для медицинских работников, что позволило приобрести 26 квартир. На текущий год в бюджете также предусмотрены средства на эти цели, при необходимости власти намерены увеличивать объемы средств.
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Архангельская областьАрхангельскСеверодвинскАрхангельская областьЖильеОбществоАлександр Цыбульский
 
 
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