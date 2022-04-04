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В Мариуполе при обстрелах со стороны ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781610192.html
В Мариуполе при обстрелах со стороны ВСУ пострадали семь человек
В Мариуполе при обстрелах со стороны ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 04.04.2022
В Мариуполе при обстрелах со стороны ВСУ пострадали семь человек
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении семи мирных... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:01
2022-04-04T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении семи мирных жителей, в том числе ребенка, в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной ранее части Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей, в т.ч. одного ребенка в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной ранее части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении.Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/obstrely-1781583028.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
09:01 04.04.2022 (обновлено: 09:09 04.04.2022)
 
В Мариуполе при обстрелах со стороны ВСУ пострадали семь человек

При обстрелах со стороны ВСУ освобожденной части Мариуполя пострадали семь человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители города во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе
Жители города во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители города во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении семи мирных жителей, в том числе ребенка, в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной ранее части Мариуполя.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей, в т.ч. одного ребенка в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной ранее части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Горожане на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 23:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 20 мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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