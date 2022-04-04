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Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/letchiki-1781766666.html
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками - РИА Новости, 04.04.2022
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками
Украинские националисты особенно жестоко относились к пленным российским летчикам, избивая их каждый раз, когда раздавался звук падающих снарядов, заявил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:22
2022-04-04T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты особенно жестоко относились к пленным российским летчикам, избивая их каждый раз, когда раздавался звук падающих снарядов, заявил освобождённый из украинского плена российский военнослужащий, представившийся Андреем."Мы там содержались в каком-то спортивном зале, спали на полу, ночью было холодно и там постоянно, когда прилетал какой-либо снаряд, был слышен взрыв и было слышно как открывается дверь, заходят мужчины и начинают избивать летчиков, как я понимал. У нас там было два летчика и их постоянно били и не давали им спать", - рассказал военнослужащий, соответствующее видео предоставило РИА Новости Минобороны РФ.По его словам, пленных лётчиков в любой момент ночью могли разбудить вопросом "Лётчики, вы спите?" на что те должны были ответить "Мы не спим - небо сторожим". Андрей отметил, что украинские националисты угрожали пилотам, что если они вернутся в Россию, то только инвалидами.
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353
60
Солдат ВС РФ о том, как украинские военные относятся в плену к летчикам
Украинские военные особенно жестоко относились к пленным российским летчикам, избивая их каждый раз, когда раздавался звук взрывов, заявил освобождённый из украинского плена российский военнослужащий
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
19:22 04.04.2022 (обновлено: 20:32 04.04.2022)
 
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками

Солдат ВС России: украинские националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты особенно жестоко относились к пленным российским летчикам, избивая их каждый раз, когда раздавался звук падающих снарядов, заявил освобождённый из украинского плена российский военнослужащий, представившийся Андреем.
"Мы там содержались в каком-то спортивном зале, спали на полу, ночью было холодно и там постоянно, когда прилетал какой-либо снаряд, был слышен взрыв и было слышно как открывается дверь, заходят мужчины и начинают избивать летчиков, как я понимал. У нас там было два летчика и их постоянно били и не давали им спать", - рассказал военнослужащий, соответствующее видео предоставило РИА Новости Минобороны РФ.
По его словам, пленных лётчиков в любой момент ночью могли разбудить вопросом "Лётчики, вы спите?" на что те должны были ответить "Мы не спим - небо сторожим". Андрей отметил, что украинские националисты угрожали пилотам, что если они вернутся в Россию, то только инвалидами.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 19:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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