https://ria.ru/20220404/letchiki-1781766666.html
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками - РИА Новости, 04.04.2022
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками
Украинские националисты особенно жестоко относились к пленным российским летчикам, избивая их каждый раз, когда раздавался звук падающих снарядов, заявил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:22
2022-04-04T19:22
2022-04-04T20:32
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские националисты особенно жестоко относились к пленным российским летчикам, избивая их каждый раз, когда раздавался звук падающих снарядов, заявил освобождённый из украинского плена российский военнослужащий, представившийся Андреем."Мы там содержались в каком-то спортивном зале, спали на полу, ночью было холодно и там постоянно, когда прилетал какой-либо снаряд, был слышен взрыв и было слышно как открывается дверь, заходят мужчины и начинают избивать летчиков, как я понимал. У нас там было два летчика и их постоянно били и не давали им спать", - рассказал военнослужащий, соответствующее видео предоставило РИА Новости Минобороны РФ.По его словам, пленных лётчиков в любой момент ночью могли разбудить вопросом "Лётчики, вы спите?" на что те должны были ответить "Мы не спим - небо сторожим". Андрей отметил, что украинские националисты угрожали пилотам, что если они вернутся в Россию, то только инвалидами.
https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781764774.html
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Солдат ВС РФ о том, как украинские военные относятся в плену к летчикам
Украинские военные особенно жестоко относились к пленным российским летчикам, избивая их каждый раз, когда раздавался звук взрывов, заявил освобождённый из украинского плена российский военнослужащий
2022-04-04T19:22
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
19:22 04.04.2022 (обновлено: 20:32 04.04.2022)
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками
Солдат ВС России: украинские националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками