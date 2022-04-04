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На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220404/lenfilm-1781739972.html
На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России
На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России - РИА Новости, 04.04.2022
На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России
На киностудии "Ленфильм" снимут шестисерийный художественный сериал о создании картин великих русских художников. Об этом сообщается на сайте студии. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:18
2022-04-04T19:18
культура
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кино и сериалы
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евгений стычкин
михаил врубель
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На киностудии "Ленфильм" снимут шестисерийный художественный сериал о создании картин великих русских художников. Об этом сообщается на сайте студии.Это совместный проект "Ленфильма" и компании "Континентал нью медиа" — "АРТ и ФАКТ", который получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Каждая из шести серий будет посвящена созданию одной картины. Эпизоды расскажут о том, как были написаны "Тройка" Василия Перова, "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина и Константина Савицкого, "Демон поверженный" Михаила Врубеля, "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" Ильи Репина, "Призраки" Виктора Борисова-Мусатова, "Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке" Ореста Кипренского. "Художественное повествование погрузит зрителя в обстоятельства жизни художников и заставит сопереживать понятным человеческим историям", — говорится в публикации.Серии будут выполнены в разных жанрах: комедии, трагедии, триллера, детектива, драмы и мистической драмы.Режиссер — клипмейкер Олег Гусев. Сценарий написала Инга Ильм. Арт-директор проекта — Игорь Северцев, композитор — Игорь Корнелюк. Роли исполнят Владимир Машков, Ирина Горбачева, Владимир Мишуков, Антон Лапенко, Юлия Снигирь и Евгений Стычкин.
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новости культуры, кино и сериалы, ленфильм, иван грозный, евгений стычкин, михаил врубель, василий перов, иван шишкин, илья репин, игорь корнелюк (музыкант), владимир машков, ирина горбачева, антон лапенко, юлия снигирь
19:18 04.04.2022
 
На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России

Киностудия "Ленфильм" снимет художественный сериал о создании картин Репина и Врубеля

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины Михаила Врубеля "Демон поверженный" (1902 г.) на выставке "Михаил Врубель", приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве.
Посетительница возле картины Михаила Врубеля Демон поверженный (1902 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На киностудии "Ленфильм" снимут шестисерийный художественный сериал о создании картин великих русских художников. Об этом сообщается на сайте студии.
Это совместный проект "Ленфильма" и компании "Континентал нью медиа" — "АРТ и ФАКТ", который получил грант Президентского фонда культурных инициатив.
© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Утро в сосновом лесу". Холст, масло, 1889 год
Репродукция картины Утро в сосновом лесу. Холст, масло, 1889 год - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Репродукция картины "Утро в сосновом лесу". Холст, масло, 1889 год
Каждая из шести серий будет посвящена созданию одной картины. Эпизоды расскажут о том, как были написаны "Тройка" Василия Перова, "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина и Константина Савицкого, "Демон поверженный" Михаила Врубеля, "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" Ильи Репина, "Призраки" Виктора Борисова-Мусатова, "Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке" Ореста Кипренского.
"Художественное повествование погрузит зрителя в обстоятельства жизни художников и заставит сопереживать понятным человеческим историям", — говорится в публикации.
Серии будут выполнены в разных жанрах: комедии, трагедии, триллера, детектива, драмы и мистической драмы.
CC0 / Public domain / Репродукция картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
Репродукция картины Ильи Репина Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
CC0 / Public domain /
Репродукция картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года"
Режиссер — клипмейкер Олег Гусев. Сценарий написала Инга Ильм. Арт-директор проекта — Игорь Северцев, композитор — Игорь Корнелюк. Роли исполнят Владимир Машков, Ирина Горбачева, Владимир Мишуков, Антон Лапенко, Юлия Снигирь и Евгений Стычкин.
Экспонаты Культурно-выставочного центра Ленфильм - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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КультураНовости культурыКино и сериалыЛенфильмИван ГрозныйЕвгений СтычкинМихаил ВрубельВасилий ПеровИван ШишкинИлья РепинИгорь Корнелюк (музыкант)Владимир МашковИрина ГорбачеваАнтон ЛапенкоЮлия Снигирь
 
 
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