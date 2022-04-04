https://ria.ru/20220404/lenfilm-1781739972.html

На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России

На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России - РИА Новости, 04.04.2022

На "Ленфильме" снимут сериал о великих художниках России

На киностудии "Ленфильм" снимут шестисерийный художественный сериал о создании картин великих русских художников. Об этом сообщается на сайте студии. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:18

2022-04-04T19:18

2022-04-04T19:18

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На киностудии "Ленфильм" снимут шестисерийный художественный сериал о создании картин великих русских художников. Об этом сообщается на сайте студии.Это совместный проект "Ленфильма" и компании "Континентал нью медиа" — "АРТ и ФАКТ", который получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Каждая из шести серий будет посвящена созданию одной картины. Эпизоды расскажут о том, как были написаны "Тройка" Василия Перова, "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина и Константина Савицкого, "Демон поверженный" Михаила Врубеля, "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" Ильи Репина, "Призраки" Виктора Борисова-Мусатова, "Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке" Ореста Кипренского. "Художественное повествование погрузит зрителя в обстоятельства жизни художников и заставит сопереживать понятным человеческим историям", — говорится в публикации.Серии будут выполнены в разных жанрах: комедии, трагедии, триллера, детектива, драмы и мистической драмы.Режиссер — клипмейкер Олег Гусев. Сценарий написала Инга Ильм. Арт-директор проекта — Игорь Северцев, композитор — Игорь Корнелюк. Роли исполнят Владимир Машков, Ирина Горбачева, Владимир Мишуков, Антон Лапенко, Юлия Снигирь и Евгений Стычкин.

https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ленфильм, иван грозный, евгений стычкин, михаил врубель, василий перов, иван шишкин, илья репин, игорь корнелюк (музыкант), владимир машков, ирина горбачева, антон лапенко, юлия снигирь