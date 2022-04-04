https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781741769.html

Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств

Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств - РИА Новости, 04.04.2022

Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств

Анализ остатков лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) показывает, что их достаточно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:13

2022-04-04T17:13

2022-04-04T17:13

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Анализ остатков лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) показывает, что их достаточно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения."Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством", - отметила Голикова, слова которой приводят в ее секретариате.Правительство ведет постоянный мониторинг лекарственного обеспечения, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220404/preparat-1781737480.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

здоровье - общество, татьяна голикова, россия