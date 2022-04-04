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Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств - РИА Новости, 04.04.2022
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Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств
Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств - РИА Новости, 04.04.2022
Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств
Анализ остатков лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) показывает, что их достаточно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:13
2022-04-04T17:13
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Анализ остатков лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) показывает, что их достаточно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения."Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством", - отметила Голикова, слова которой приводят в ее секретариате.Правительство ведет постоянный мониторинг лекарственного обеспечения, подчеркивается в сообщении.
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здоровье - общество, татьяна голикова, россия
17:13 04.04.2022
 
Голикова заявила, что в России достаточно жизненно важных лекарств

Вице-премьер Голикова заявила, что лекарств из перечня жизненно важных в России достаточно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Анализ остатков лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) показывает, что их достаточно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения.
"Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством", - отметила Голикова, слова которой приводят в ее секретариате.
Правительство ведет постоянный мониторинг лекарственного обеспечения, подчеркивается в сообщении.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:02
В России создадут систему для контроля доступности препаратов
 
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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