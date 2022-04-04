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Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220404/lechenie-1781693096.html
Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье
Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022
Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье
Свыше 931 тысячи жителей Московской области вылечилось от коронавирусной инфекции с начала пандемии, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:37
2022-04-04T14:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 931 тысячи жителей Московской области вылечилось от коронавирусной инфекции с начала пандемии, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Со 2 по 4 апреля в регионе был зафиксирован 1351 случай новой коронавирусной инфекции, в том числе 251 за минувшие сутки."В Московской области ещё 801 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 931 790 человек", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, здоровье - общество
14:37 04.04.2022
 

Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у койки пациента в палате ковидного отделения
Медик у койки пациента в палате ковидного отделения - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медик у койки пациента в палате ковидного отделения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 931 тысячи жителей Московской области вылечилось от коронавирусной инфекции с начала пандемии, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
Со 2 по 4 апреля в регионе был зафиксирован 1351 случай новой коронавирусной инфекции, в том числе 251 за минувшие сутки.
Московской области ещё 801 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 931 790 человек", - говорится в сообщении.
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