https://ria.ru/20220404/lechenie-1781693096.html

Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2022

Свыше 931 тысячи жителей вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Свыше 931 тысячи жителей Московской области вылечилось от коронавирусной инфекции с начала пандемии, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:37

2022-04-04T14:37

2022-04-04T14:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Свыше 931 тысячи жителей Московской области вылечилось от коронавирусной инфекции с начала пандемии, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Со 2 по 4 апреля в регионе был зафиксирован 1351 случай новой коронавирусной инфекции, в том числе 251 за минувшие сутки."В Московской области ещё 801 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 931 790 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211117/sertifikat-1759469547.html

московская область (подмосковье)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, здоровье - общество