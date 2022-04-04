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Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского - РИА Новости, 04.04.2022
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Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского
Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского - РИА Новости, 04.04.2022
Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского
После решения киевских властей о "принудительном изъятии" российских объектов власти Крыма пригрозили ответными мерами. В список подлежащего национализации... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:44
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фото
республика крым
недвижимость
квартира
владимир зеленский
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После решения киевских властей о "принудительном изъятии" российских объектов власти Крыма пригрозили ответными мерами. В список подлежащего национализации имущества включат и апартаменты президента Украины. Дом в Ливадии, где находится квартира Владимира Зеленского, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, республика крым, недвижимость, квартира, владимир зеленский
12:44 04.04.2022 (обновлено: 17:23 04.04.2022)
 

Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского

Читать ria.ru в
После решения киевских властей о "принудительном изъятии" российских объектов власти Крыма пригрозили ответными мерами. В список подлежащего национализации имущества включат и апартаменты президента Украины. Дом в Ливадии, где находится квартира Владимира Зеленского, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Семья Владимира Зеленского может лишиться квартиры в Крыму.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
1 из 8

Семья Владимира Зеленского может лишиться квартиры в Крыму.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Это может стать ответом на принудительное изъятие российской собственности на Украине.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
2 из 8

Это может стать ответом на принудительное изъятие российской собственности на Украине.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Средства от продажи квартиры после национализации предлагают раздать беженцам или направить на восстановление Донбасса.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
3 из 8

Средства от продажи квартиры после национализации предлагают раздать беженцам или направить на восстановление Донбасса.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Квартира президента Украины находится в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
4 из 8

Квартира президента Украины находится в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Цены на жилье здесь начинаются от 14,9 миллиона рублей.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
5 из 8

Цены на жилье здесь начинаются от 14,9 миллиона рублей.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Жилье в Ялтинском районе жена Зеленского Елена купила в 2013 году, когда Крым еще не входил в состав России.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
6 из 8

Жилье в Ялтинском районе жена Зеленского Елена купила в 2013 году, когда Крым еще не входил в состав России.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

О недвижимости стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании на Украине.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
7 из 8

О недвижимости стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании на Украине.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Дом под Ялтой, где находится квартира Владимира Зеленского.

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
8 из 8

Дом под Ялтой, где находится квартира Владимира Зеленского.

© РИА Новости / Макс Ветров
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ФотоРеспублика КрымНедвижимостьКвартираВладимир Зеленский
 
 
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