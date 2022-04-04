https://ria.ru/20220404/kvartira-1781637662.html

Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского

Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского - РИА Новости, 04.04.2022

Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского

После решения киевских властей о "принудительном изъятии" российских объектов власти Крыма пригрозили ответными мерами. В список подлежащего национализации... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:44

2022-04-04T12:44

2022-04-04T17:23

фото

республика крым

недвижимость

квартира

владимир зеленский

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После решения киевских властей о "принудительном изъятии" российских объектов власти Крыма пригрозили ответными мерами. В список подлежащего национализации имущества включат и апартаменты президента Украины. Дом в Ливадии, где находится квартира Владимира Зеленского, — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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