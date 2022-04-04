Нехорошая квартира: в Крыму хотят национализировать имущество Зеленского
Семья Владимира Зеленского может лишиться квартиры в Крыму.
Семья Владимира Зеленского может лишиться квартиры в Крыму.
Это может стать ответом на принудительное изъятие российской собственности на Украине.
Это может стать ответом на принудительное изъятие российской собственности на Украине.
Средства от продажи квартиры после национализации предлагают раздать беженцам или направить на восстановление Донбасса.
Средства от продажи квартиры после национализации предлагают раздать беженцам или направить на восстановление Донбасса.
Квартира президента Украины находится в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии.
Квартира президента Украины находится в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии.
Цены на жилье здесь начинаются от 14,9 миллиона рублей.
Цены на жилье здесь начинаются от 14,9 миллиона рублей.
Жилье в Ялтинском районе жена Зеленского Елена купила в 2013 году, когда Крым еще не входил в состав России.
Жилье в Ялтинском районе жена Зеленского Елена купила в 2013 году, когда Крым еще не входил в состав России.
О недвижимости стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании на Украине.
О недвижимости стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании на Украине.
Дом под Ялтой, где находится квартира Владимира Зеленского.
Дом под Ялтой, где находится квартира Владимира Зеленского.