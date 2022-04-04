14:55 04.04.2022 (обновлено: 14:56 04.04.2022)
Польский вице-премьер потребовал устранить русскую культуру из общества
Вице-премьер Польши Глиньский: русская культура должна исчезнуть из общества
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАртисты на репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа
Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа
ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.
"В данный момент не время на российский балет, не хороший сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова", - заявил Глиньский журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS).
"Из общественного пространства культура российская должна исчезнуть. Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума", - добавил он. Ранее сообщалось, что в Польше массово отменяются связанные с Россией культурные мероприятия, фестивали, постановки российских авторов и прочее.
Западные страны объявили новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, запрещаются русские писатели и книги, но в нашей стране представить такого невозможно, у нас нет места этнической нетерпимости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. Как заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность.
2 марта, 08:00Запад "отменяет" русскую культуру