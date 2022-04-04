https://ria.ru/20220404/kultura-1781697208.html

Польский вице-премьер потребовал устранить русскую культуру из общества

Польский вице-премьер потребовал устранить русскую культуру из общества - РИА Новости, 04.04.2022

Польский вице-премьер потребовал устранить русскую культуру из общества

Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:55

2022-04-04T14:55

2022-04-04T14:56

культура

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санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства."В данный момент не время на российский балет, не хороший сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова", - заявил Глиньский журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS)."Из общественного пространства культура российская должна исчезнуть. Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума", - добавил он. Ранее сообщалось, что в Польше массово отменяются связанные с Россией культурные мероприятия, фестивали, постановки российских авторов и прочее.Западные страны объявили новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией, запрещаются русские писатели и книги, но в нашей стране представить такого невозможно, у нас нет места этнической нетерпимости.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. Как заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность.

https://ria.ru/20220321/rusofobiya-1779194365.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, новости культуры, польша, россия, санкции в отношении россии