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В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/krym-1781634789.html
В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку
В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку - РИА Новости, 04.04.2022
В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку
Сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:13
2022-04-04T11:57
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
республика крым
алушта
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ."Задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, житель Алушты 1982 года рождения у себя дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. "У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.Кроме того, изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка задержанного с членами украинских националистических батальонов."В отношении жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства", - подчеркнули в ведомстве.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, республика крым, алушта, украина, ситуация в днр и лнр
11:13 04.04.2022 (обновлено: 11:57 04.04.2022)
 
В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку

ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов, причастного к хранению взрывчатки

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.
"Задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, житель Алушты 1982 года рождения у себя дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. "У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Кроме того, изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка задержанного с членами украинских националистических батальонов.
"В отношении жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства", - подчеркнули в ведомстве.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияРеспублика КрымАлуштаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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