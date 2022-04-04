https://ria.ru/20220404/krym-1781634789.html

В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку

В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку - РИА Новости, 04.04.2022

В Крыму задержали сторонника неонацистов, хранившего взрывчатку

Сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:13

2022-04-04T11:13

2022-04-04T11:57

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

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алушта

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ, задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ."Задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, житель Алушты 1982 года рождения у себя дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов. "У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.Кроме того, изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка задержанного с членами украинских националистических батальонов."В отношении жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, республика крым, алушта, украина, ситуация в днр и лнр