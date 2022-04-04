https://ria.ru/20220404/kreditovanie-1781724333.html

КМСП совместно с регионами разрабатывает программы льготного кредитования

КМСП совместно с регионами разрабатывает программы льготного кредитования - РИА Новости, 04.04.2022

КМСП совместно с регионами разрабатывает программы льготного кредитования

Корпорация МСП (КМСП) и власти десяти российских регионов совместно разрабатывают специальные льготные программы кредитования местного бизнеса, сообщает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:18

2022-04-04T16:18

2022-04-04T16:18

александр исаевич

корпорация мсп

москва

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и власти десяти российских регионов совместно разрабатывают специальные льготные программы кредитования местного бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации.Отмечается, что снижение процентной ставки по кредитам в рамках этих программ станет возможным за счет ее частичного субсидирования из бюджетов субъектов РФ. Это позволит объединить их возможности с федеральными, направив на поддержку конкретных, реально важных для регионов предприятий и проектов.В текущих условиях важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки, крайне необходима таргетированная поддержка, а не сжигание и распыление бюджетов, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В сообщении КМСП говорится, что операторами программ могут быть любой выбранный регионом банк из числа аккредитованных по программе ПСК, а также региональная гарантийная организация или фонд развития промышленности субъекта РФ."Программа совместных субсидируемых кредитов уже создана Корпорацией МСП совместно с Москвой и будет запущена 11 апреля. За счет городских субсидий будет компенсироваться часть ставки по кредиту. Как результат, для среднего бизнеса она составит, как мы и анонсировали, 5,5%, для малого и микробизнеса — 7%. Городские власти также будут заниматься предварительным отбором и экспертизой проектов, которые могут получить средства по льготной ставке. В ближайших планах — запуск аналогичной программы для предпринимателей Удмуртии", — рассказал глава корпорации.Он подчеркнул, что при реализации программ льготного кредитования в регионах будет использоваться федеральная модель контроля структуры портфелей банков. Это позволит следить за тем, чтобы средства выделялись именно тем предпринимателям, кому они реально требуются.По условиям программы субсидируемых регионами кредитов, в случае недостатка залога бизнес может использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. Как и при подписании договоров по другим продуктам, поручительство будет оформляться в "одном окне" при обращении за кредитом в банк. При этом собирать дополнительный пакет документов и отдельно подавать заявку будет не нужно, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220318/kreditovanie-1778817311.html

https://ria.ru/20220401/podderzhka-1781299724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, москва, россия, новости компаний - экономика