https://ria.ru/20220404/koronavirus-1781638026.html
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9% - РИА Новости, 04.04.2022
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%
Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:25
2022-04-04T11:25
2022-04-04T11:25
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 19,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост числа госпитализаций за неделю произошел в восьми субъектах РФ, в том числе в четырех регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 25,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 87,4 и снизился на 25,6% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост заболеваемости произошел в трех субъектах страны, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9 процента
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 19,9%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост числа госпитализаций за неделю произошел в восьми субъектах РФ, в том числе в четырех регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России
.
Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 25,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 87,4 и снизился на 25,6% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост заболеваемости произошел в трех субъектах страны, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.