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В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9% - РИА Новости, 04.04.2022
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Распространение коронавируса
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В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9% - РИА Новости, 04.04.2022
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%
Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:25
2022-04-04T11:25
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 19,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост числа госпитализаций за неделю произошел в восьми субъектах РФ, в том числе в четырех регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 25,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 87,4 и снизился на 25,6% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост заболеваемости произошел в трех субъектах страны, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
11:25 04.04.2022
 
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%

В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 19,9%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост числа госпитализаций за неделю произошел в восьми субъектах РФ, в том числе в четырех регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 25,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 87,4 и снизился на 25,6% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост заболеваемости произошел в трех субъектах страны, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.
 
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