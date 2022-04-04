https://ria.ru/20220404/koronavirus-1781638026.html

В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%

В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9% - РИА Новости, 04.04.2022

В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 19,9%

Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:25

2022-04-04T11:25

2022-04-04T11:25

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773315267_0:46:2902:1678_1920x0_80_0_0_ef691c51c7fbb13cbd9ea98b8c8c3095.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 19,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,4 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 19,9%", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост числа госпитализаций за неделю произошел в восьми субъектах РФ, в том числе в четырех регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 25,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 87,4 и снизился на 25,6% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост заболеваемости произошел в трех субъектах страны, в том числе в двух регионах увеличение более чем в среднем по стране.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы