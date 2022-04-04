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В России за сутки госпитализировали 1571 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220404/koronavirus-1781635922.html
В России за сутки госпитализировали 1571 заболевшего COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1571 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 04.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1571 заболевшего COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы немногим более полутора тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:18
2022-04-04T11:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы немногим более полутора тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,7 процента", — говорится в сообщении. Накануне в стационары попал 1981 человек. Рост показателя отмечается в 26 регионах, снижение — в 55, в четырех ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 15 291 (вчера было 16 828). Умерли 287 пациентов (днем ранее — 304), выписались после лечения — 32 850.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 912 157 человек, 369 995 их них спасти не удалось. Вылечились 16 997 877 пациентов.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 759 (госпитализировали 39 человек), Свердловской области — 722 (41 госпитализированный) и Москве — 698 (в больницы попали 140).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/omikron-1780678025.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:18 04.04.2022 (обновлено: 11:50 04.04.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 1571 заболевшего COVID-19

В России за сутки зафиксировали 15 291 новый случай COVID-19, умерли 287 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы немногим более полутора тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,7 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары попал 1981 человек. Рост показателя отмечается в 26 регионах, снижение — в 55, в четырех ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 15 291 (вчера было 16 828). Умерли 287 пациентов (днем ранее — 304), выписались после лечения — 32 850.
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе Феодосийского медицинского центра - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 00:00Сказано в эфире
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 912 157 человек, 369 995 их них спасти не удалось. Вылечились 16 997 877 пациентов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 759 (госпитализировали 39 человек), Свердловской области — 722 (41 госпитализированный) и Москве — 698 (в больницы попали 140).
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.
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