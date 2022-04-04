11:18 04.04.2022 (обновлено: 11:50 04.04.2022)
В России за сутки госпитализировали 1571 заболевшего COVID-19
В России за сутки зафиксировали 15 291 новый случай COVID-19, умерли 287 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы немногим более полутора тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,7 процента", — говорится в сообщении.
Накануне в стационары попал 1981 человек. Рост показателя отмечается в 26 регионах, снижение — в 55, в четырех ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 15 291 (вчера было 16 828). Умерли 287 пациентов (днем ранее — 304), выписались после лечения — 32 850.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 17 912 157 человек, 369 995 их них спасти не удалось. Вылечились 16 997 877 пациентов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 759 (госпитализировали 39 человек), Свердловской области — 722 (41 госпитализированный) и Москве — 698 (в больницы попали 140).
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 486 миллионов зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85,6 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 48 процентов.
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