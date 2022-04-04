В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиВ Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские артисты Николай Басков, Полина Гагарина и Денис Майданов дали благотворительный концерт в Кубинке, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиВ Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
В пресс-службе отметили, что об организации такого концерта попросили жены офицеров 45-й бригады спецназа ВДВ во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Это уже второй благотворительный концерт, организованный при поддержке Андрея Воробьева. Первый прошёл в Доме Правительства региона для беженцев из ЛДНР, размещённых в Подмосковье", – напомнили в пресс-службе.