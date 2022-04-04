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В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих - РИА Новости, 04.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220404/kontsert-1781655911.html
В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих - РИА Новости, 04.04.2022
В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
Российские артисты Николай Басков, Полина Гагарина и Денис Майданов дали благотворительный концерт в Кубинке, сообщает пресс-служба правительства Московской... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:31
2022-04-04T12:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кубинка
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские артисты Николай Басков, Полина Гагарина и Денис Майданов дали благотворительный концерт в Кубинке, сообщает пресс-служба правительства Московской области.В пресс-службе отметили, что об организации такого концерта попросили жены офицеров 45-й бригады спецназа ВДВ во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым."Это уже второй благотворительный концерт, организованный при поддержке Андрея Воробьева. Первый прошёл в Доме Правительства региона для беженцев из ЛДНР, размещённых в Подмосковье", – напомнили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), кубинка, андрей воробьев
12:31 04.04.2022
 

В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиВ Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские артисты Николай Басков, Полина Гагарина и Денис Майданов дали благотворительный концерт в Кубинке, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиВ Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих
В пресс-службе отметили, что об организации такого концерта попросили жены офицеров 45-й бригады спецназа ВДВ во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
"Это уже второй благотворительный концерт, организованный при поддержке Андрея Воробьева. Первый прошёл в Доме Правительства региона для беженцев из ЛДНР, размещённых в Подмосковье", – напомнили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КубинкаАндрей Воробьев
 
 
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