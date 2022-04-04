https://ria.ru/20220404/kontsert-1781655911.html

В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих

В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих - РИА Новости, 04.04.2022

В Кубинке прошел благотворительный концерт для семей военнослужащих

Российские артисты Николай Басков, Полина Гагарина и Денис Майданов дали благотворительный концерт в Кубинке, сообщает пресс-служба правительства Московской... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:31

2022-04-04T12:31

2022-04-04T12:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кубинка

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские артисты Николай Басков, Полина Гагарина и Денис Майданов дали благотворительный концерт в Кубинке, сообщает пресс-служба правительства Московской области.В пресс-службе отметили, что об организации такого концерта попросили жены офицеров 45-й бригады спецназа ВДВ во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым."Это уже второй благотворительный концерт, организованный при поддержке Андрея Воробьева. Первый прошёл в Доме Правительства региона для беженцев из ЛДНР, размещённых в Подмосковье", – напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220401/lider-1781366321.html

московская область (подмосковье)

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), кубинка, андрей воробьев