https://ria.ru/20220404/komissiya-1781671186.html

Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям

Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям - РИА Новости, 04.04.2022

Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:28

2022-04-04T13:28

2022-04-04T13:45

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украина

сша

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено существующим биологическим угрозам в сельскохозяйственном секторе, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте."Предварительно планируется следующее заседание комиссии 14 апреля", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в ходе заседания законодатели намерены обсудить вопросы, касающиеся биологических угроз в сфере сельского хозяйства.По мнению источника, на заседание комиссии могут быть приглашены представители профильных ведомств.

https://ria.ru/20220402/biolaboratorii-1781484694.html

https://ria.ru/20220404/biolaboratorii-1781627066.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, украина, сша, россия