https://ria.ru/20220404/komissiya-1781671186.html
Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям
Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям - РИА Новости, 04.04.2022
Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:28
2022-04-04T13:28
2022-04-04T13:45
политика
украина
сша
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено существующим биологическим угрозам в сельскохозяйственном секторе, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте."Предварительно планируется следующее заседание комиссии 14 апреля", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в ходе заседания законодатели намерены обсудить вопросы, касающиеся биологических угроз в сфере сельского хозяйства.По мнению источника, на заседание комиссии могут быть приглашены представители профильных ведомств.
https://ria.ru/20220402/biolaboratorii-1781484694.html
https://ria.ru/20220404/biolaboratorii-1781627066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, сша, россия
13:28 04.04.2022 (обновлено: 13:45 04.04.2022)
Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям
Источник заявил, что комиссия по биолабораториям обсудит угрозы в сельском хозяйстве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено существующим биологическим угрозам в сельскохозяйственном секторе, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте.
"Предварительно планируется следующее заседание комиссии 14 апреля", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в ходе заседания законодатели намерены обсудить вопросы, касающиеся биологических угроз в сфере сельского хозяйства.
По мнению источника, на заседание комиссии могут быть приглашены представители профильных ведомств.