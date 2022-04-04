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Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям - РИА Новости, 04.04.2022
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Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям
Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям - РИА Новости, 04.04.2022
Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:28
2022-04-04T13:45
политика
украина
сша
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено существующим биологическим угрозам в сельскохозяйственном секторе, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте."Предварительно планируется следующее заседание комиссии 14 апреля", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в ходе заседания законодатели намерены обсудить вопросы, касающиеся биологических угроз в сфере сельского хозяйства.По мнению источника, на заседание комиссии могут быть приглашены представители профильных ведомств.
https://ria.ru/20220402/biolaboratorii-1781484694.html
https://ria.ru/20220404/biolaboratorii-1781627066.html
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политика, украина, сша, россия
13:28 04.04.2022 (обновлено: 13:45 04.04.2022)
 
Источник назвал тему следующего заседания комиссии по биолабораториям

Источник заявил, что комиссия по биолабораториям обсудит угрозы в сельском хозяйстве

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планирует провести следующее заседание 14 апреля, оно будет посвящено существующим биологическим угрозам в сельскохозяйственном секторе, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте.
"Предварительно планируется следующее заседание комиссии 14 апреля", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 20:42
Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков
Он пояснил, что в ходе заседания законодатели намерены обсудить вопросы, касающиеся биологических угроз в сфере сельского хозяйства.
По мнению источника, на заседание комиссии могут быть приглашены представители профильных ведомств.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
10:42
Госдума и Совфед могут обратиться к странам, где есть биолаборатории США
 
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