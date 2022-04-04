https://ria.ru/20220404/kolumbayn-1781677589.html

"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций

"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций - РИА Новости, 04.04.2022

"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций

Движение "Колумбайн"* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, следует из реестра на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:53

2022-04-04T13:53

2022-04-04T15:32

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Движение "Колумбайн"* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, следует из реестра на сайте Росфинмониторинга."Колумбайн"* включен в национальную часть перечня террористов и экстремистов под номером 29.Движению, как и другим фигурантам списка, запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.В начале февраля Верховный суд признал "Колумбайн"* террористическим движением и запретил его деятельность. Иск подавала Генпрокуратура, заявившая, что идеология движения основана на насилии, а его цель — массовая гибель людей и дестабилизация обстановки в стране.За организацию или участие в движении грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного срока. За ведение пабликов о "Колумбайне"* тоже можно попасть на скамью подсудимых.Движение получило название по имени американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220322/kolumbayn-1779386474.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество