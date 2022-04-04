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"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций - РИА Новости, 04.04.2022
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"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций
"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций - РИА Новости, 04.04.2022
"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций
Движение "Колумбайн"* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, следует из реестра на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:53
2022-04-04T15:32
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
общество
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Движение "Колумбайн"* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, следует из реестра на сайте Росфинмониторинга."Колумбайн"* включен в национальную часть перечня террористов и экстремистов под номером 29.Движению, как и другим фигурантам списка, запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.В начале февраля Верховный суд признал "Колумбайн"* террористическим движением и запретил его деятельность. Иск подавала Генпрокуратура, заявившая, что идеология движения основана на насилии, а его цель — массовая гибель людей и дестабилизация обстановки в стране.За организацию или участие в движении грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного срока. За ведение пабликов о "Колумбайне"* тоже можно попасть на скамью подсудимых.Движение получило название по имени американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество
13:53 04.04.2022 (обновлено: 15:32 04.04.2022)
 
"Колумбайн"* внесли в перечень террористических организаций

"Колумбайн"* внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Движение "Колумбайн"* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, следует из реестра на сайте Росфинмониторинга.
"Колумбайн"* включен в национальную часть перечня террористов и экстремистов под номером 29.
Движению, как и другим фигурантам списка, запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
В начале февраля Верховный суд признал "Колумбайн"* террористическим движением и запретил его деятельность. Иск подавала Генпрокуратура, заявившая, что идеология движения основана на насилии, а его цель — массовая гибель людей и дестабилизация обстановки в стране.
За организацию или участие в движении грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного срока. За ведение пабликов о "Колумбайне"* тоже можно попасть на скамью подсудимых.
Движение получило название по имени американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 09:46
В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"*
 
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